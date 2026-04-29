Sant Antoni organiza este sábado una jornada de limpieza y concienciación medioambiental en Ibiza

Sant Antoni acogerá este sábado una jornada de limpieza y concienciación medioambiental en las zonas de sa Talaia y ses Variades, con el objetivo de fomentar el cuidado del entorno natural y promover la implicación ciudadana en la conservación del municipio.

Las organizaciones durante la presentación de la jornada de limpieza. / A.S.A.

La actividad está organizada por la Vuelta a Ibiza MTB Siroko by Shimano y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Sant Antoni, Ibiza Travel y Creatives for the Planet. La jornada estará abierta a toda la población.

El programa arrancará a las 9 horas con un desayuno para las personas voluntarias en el Hotel Florencio. A partir de las 10 horas comenzarán las labores de limpieza en las zonas previstas. Como agradecimiento a la participación, a las 13 horas se ofrecerá un picoteo en el Café Ohio.

En la iniciativa participarán también distintas entidades y colectivos vinculados a la sostenibilidad y la protección del medio ambiente, como la Associació de Voluntaris de Ibiza, el Grupo de Voluntariado GEA y The Hike Station.

Cartel de la jornada de limpieza Vuelta Ibiza MTB 2026 / A.S.A.

Recogida de residuos

El Consistorio pondrá a disposición de los participantes el material necesario para llevar a cabo la actividad, como bolsas y guantes, y habilitará el servicio municipal de limpieza UTE Portmany para la recogida de todos los residuos retirados durante la jornada.

La iniciativa ha sido presentada por la concejala de Medio Ambiente, Playas y Limpieza Pepita Torres, el concejal de Deportes Daniel Sánchez, el organizador de la Vuelta a Ibiza MTB Siroko by Shimano Juanjo Planells, y el representante de Creatives for the Planet Jorge Andrés Pineda. Durante el acto, han destacado que la acción busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de preservar los espacios naturales y mantener limpio el entorno del municipio.

Desde el Ayuntamiento de Sant Antoni y la Vuelta a Ibiza MTB Siroko by Shimano animan a vecinos, residentes y visitantes a participar en esta jornada "solidaria y medioambiental" y a implicarse de forma activa en la conservación del municipio.