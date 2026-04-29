RABAT presenta en Ibiza la joyería de lujo que transforma la luz en elegancia

La joyería de lujo encuentra en la luz uno de sus lenguajes más poderosos. RABAT lo sabe y lo convierte en el eje de su nueva campaña, una propuesta elegante y sensorial que rinde homenaje al movimiento, a la naturaleza y a la belleza atemporal. La firma, referente en alta joyería en España, presenta una selección de creaciones donde el oro, los diamantes naturales y el savoir-faire artesanal se unen para dar forma a piezas pensadas para perdurar.

Con la modelo Olivia Martín como protagonista, la campaña de RABAT invita a descubrir un universo de joyas exclusivas marcado por la pureza de las líneas y la sofisticación de los detalles. La imagen transmite serenidad, frescura y una elegancia contemporánea que conecta con quienes buscan una joya especial, ya sea para un momento único o para elevar el estilo diario con una pieza de alta calidad.

En este nuevo capítulo, la colección RABAT Waves ocupa un lugar central. Se trata de una línea que interpreta la fluidez de las ondas y el ritmo constante de la naturaleza a través de diseños en oro blanco, oro rosa y oro amarillo. Sus pulseras y pendientes incorporan diamantes naturales engastados con precisión, creando destellos de luz que acompañan cada movimiento de forma sutil y sofisticada.

RABAT Waves y el brillo de los diamantes naturales

RABAT Waves destaca por su capacidad para unir diseño, movimiento y elegancia. El pavé de diamantes aporta luminosidad a las piezas y refuerza la sensación de dinamismo que define la colección. Cada joya parece fluir de manera natural, envolviendo la piel con curvas delicadas y una presencia refinada.

La belleza de estas joyas nace también de un proceso artesanal riguroso. Cada diamante natural es seleccionado, tallado y engastado a mano por los artesanos de RABAT. Desde la elección de cada piedra hasta el pulido final, la firma cuida cada detalle para garantizar piezas únicas, equilibradas y llenas de carácter. Esa atención minuciosa explica por qué RABAT se ha consolidado como una marca imprescindible para quienes valoran la excelencia en joyería.

La campaña también conecta de forma natural con Ibiza, una isla donde la luz mediterránea, el estilo y la exclusividad forman parte de la experiencia. En este escenario, las joyas RABAT adquieren una fuerza especial. Su presencia en Ibiza permite descubrir de cerca un universo de diamantes, gemas, relojes y colecciones propias que responden al deseo de encontrar joyas elegantes, actuales y con identidad.

Alta joyería en Ibiza con sello RABAT

Desde su origen en un pequeño taller familiar de Badalona en 1977, RABAT ha construido una trayectoria basada en la exigencia, la profesionalidad y el amor por las piedras preciosas. Hoy, la firma cuenta con presencia en Barcelona, Madrid, Valencia, Tarragona, Sevilla e Ibiza, y se ha consolidado como un referente del lujo en España.

Su compromiso no se limita a la belleza de sus creaciones. RABAT forma parte del Responsible Jewellery Council, una organización que promueve prácticas responsables, éticas y sociales en la cadena de suministro de joyería. Esta visión refuerza una forma de entender el lujo desde la excelencia, la confianza y la responsabilidad.

Con esta nueva campaña, RABAT reafirma su lugar en el mundo de la alta joyería. RABAT Waves resume a la perfección su esencia: joyas de oro y diamantes naturales que capturan la luz, acompañan el movimiento y expresan una elegancia eterna. Una invitación a descubrir en Ibiza piezas únicas creadas para brillar hoy y seguir emocionando siempre.