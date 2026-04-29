El PSOE de Sant Antoni empieza hoy a atender a migrantes de Ibiza con dudas sobre la regularización

La Agrupación Socialista de Sant Antoni ha valorado de forma muy positiva la acogida del nuevo servicio gratuito de información a migrantes sobre el proceso extraordinario de regularización. La iniciativa se presentó este martes en una reunión informativa celebrada en la sede del PSOE de Sant Antoni, a la que acudieron una veintena de personas.

El servicio empezará este miércoles, 29 de abril, con atención personalizada en la sede del partido, situada en la calle del General Balanzat, número 3. El objetivo es ofrecer asesoramiento, facilitar los trámites y resolver dudas a las personas interesadas en el proceso de regularización. El secretario general de la Agrupación Socialista de Sant Antoni, Pep Marí 'Marge', destacó la importancia de esta iniciativa impulsada por la Federación Socialista de Ibiza. "Estamos muy satisfechos de ver cómo la gente se ha acercado a nuestra sede para pedir consejo, queremos ayudar para que todas estas personas tengan los mismos derechos y puedan trabajar y participar en la vida de Sant Antoni", señaló.

'Marge' también agradeció la participación en la reunión de la directora insular de la Administración del Estado, Raquel Guasch. Según el secretario general socialista, este servicio refleja el compromiso del PSOE con la integración y el bienestar de todos los vecinos y vecinas, independientemente de su lugar de origen. "Queremos que nadie se quede atrás y que todo el mundo que vive y trabaja entre nosotros tenga las mismas oportunidades y derechos", explicó.

Horarios de atención

Para facilitar el acceso al asesoramiento, el servicio mantendrá un calendario fijo de atención en distintas sedes del Partido Socialista hasta finales de mayo. En la ciudad de Ibiza, la atención se ofrece en la sede de la Via Romana, 15, cada lunes y miércoles de 11 a 13 horas y de 16 a 18 horas. En Santa Eulària, el servicio se presta en la sede del PSOE, en la calle de Sant Josep, 14, los lunes de 17 a 19.30 horas y los martes de 18.30 a 20.30 horas y en Sant Antoni, la atención se realizará en la sede del PSOE de la calle del General Balanzat, 3, todos los miércoles de 18 a 20 horas.