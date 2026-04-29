El PP acusa al PSOE de Ibiza de "agitar" a los vecinos de sa Real contra el proyecto de aparcamiento

El PP de Ibiza acusa al PSOE de "agitar" a los vecinos de sa Real para intentar obtener rédito político ante el anteproyecto de aparcamiento planteado en la zona por el actual equipo de gobierno municipal, que preside el popular Rafael Triguero. El Partido Popular, en un comunicado, afirma que el PSOE ha llenado el barrio "de pósters y documentos de recogidas de firmas" para movilizar a los vecinos contra el proyecto. Los populares aseguran además que los socialistas, "que no han presentado ninguna alegación al anteproyecto ni alternativa al problema de aparcamiento", están movilizando a un grupo de vecinos para acudir al pleno municipal de este jueves.

Según el PP, "la falta de proyecto político y modelo de ciudad" por parte del Partido Socialista de la ciudad de Ibiza, "se ha hecho patente en las últimas semanas", al decidir "abanderar la resistencia" al proyecto de aparcamiento planteado en sa Real por el actual equipo de gobierno municipal. La formación popular señala como muestra de ello que los socialistas, se abstuvieron en la votación del pleno municipal en la que se aprobó el reglamento del aparcamiento, no plantearon objeciones ni alternativas y no presentaron alegaciones.

El comunicado del PP sostiene que, "al detectar dudas vecinales", los socialistas han decidido "agarrarse a ellas como a un clavo ardiendo en un intento desesperado de rascar algún voto", creando, según la formación, "miedo" y difundiendo "bulos" entre los vecinos de la zona. Entre ellos, el PP cita "el miedo a que puedan aparecer grietas en los edificios" o "la falsa afirmación de que se elimina zona verde", cuando, según los populares, el anteproyecto "ya recoge más zona verde que la que existe actualmente".

La reunión de los vecinos de sa Real con el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, por el proyecto del aparcamiento. / Vicent Marí

Destrucción de plazas de aparcamiento

El PP asegura que los gobiernos socialistas "destruyeron más de 500 plazas de aparcamiento de coches y más de 100 de motocicletas durante sus ocho años de gobierno". Y añade que, mientras tanto, "crearon cero plazas". Esa es "su propuesta de movilidad y su trabajo en la materia", agregan. Los populares sostienen que los ciudadanos de Ibiza "no tienen que imaginarse cómo sería la gestión socialista" porque "tienen el ejemplo aún vivo de los ocho años de parálisis y negación de problemas del equipo de Rafa Ruiz y Elena López".

Por su parte, el PP defiende que el equipo popular de gobierno municipal "ha mostrado que es posible gobernar de forma transparente", al tiempo que se proponen, según el comunicado, "soluciones técnicamente analizadas, con estudios de movilidad y con base sólida". La formación recuerda que el Ayuntamiento ha presentado el anteproyecto ante la prensa, se ha reunido con vecinos y comerciantes y ha recogido sus comentarios para iniciar a continuación una fase de revisión del proyecto.

Presentación del anteproyecto del 'parking' de sa Real. / DI

El PP afirma que se trata de "un gobierno que escucha", pero que "no frenará la transformación de la ciudad de Ibiza que los ciudadanos le encargaron" los electores "hace casi tres años tras ocho de parálisis". Según la formación, el gobierno municipal del Partido Popular "cree en una ciudad más verde, más amable y más peatonal", por lo que trabaja "de forma ordenada" en ofrecer primero soluciones al aparcamiento para poder avanzar después en la reducción de vehículos en el núcleo de la ciudad.

A este proyecto de aparcamiento se suma, según el PP, el acondicionamiento de varios aparcamientos disuasorios, que, durante la etapa socialista, "permanecieron en condiciones lamentables" y que ahora "se iluminan, se ordenan, se hacen más accesibles y crecen además en plazas disponibles".

"Ante los bulos, proyectos. Ante la desinformación, transparencia. Ante los problemas, diálogo y soluciones", sostiene el PP en su comunicado. La formación añade que el gobierno de Rafael Triguero y el Partido Popular "seguirán trabajando de la mano de los vecinos, dando la cara, escuchándoles y recogiendo sus inquietudes", pero "sin renunciar a solucionar, de una vez por todas, los principales problemas de la ciudad tras años de parálisis socialista".