La Policía Local de Ibiza se reforzará con 19 nuevos agentes gracias a los fondos de la Ley de Capitalidad

La Policía Local del municipio de Ibiza podrá pasar de los 122 agentes con los que cuenta en la actualidad a 141 gracias a los fondos procedentes de la Ley de Capitalidad, la inversión extraordinaria que inyectan anualmente el Govern balear y el Consell de Ibiza para compensar los gastos que asume el Ayuntamiento como centro administrativo de toda la isla. No obstante, el alcalde, Rafael Triguero, ha recordado que el objetivo del Consistorio a corto plazo es completar una plantilla de 150 efectivos, la cifra que se estima necesaria en función de la población y de la extensión de la ciudad.

Triguero ha presentado este miércoles las principales actuaciones financiadas este año con estos fondos acompañado por la consellera de Promoción Económica del Consell, Maria Fajarnés, y por el vicepresidente del Govern balear, Antoni Costa. Precisamente, la administración autonómica aprobó el pasado viernes la transferencia de cuatro millones de euros comprometida para este año al Ayuntamiento de Ibiza. Por su parte, el Consell de Ibiza aporta en 2026 1,7 millones de euros como parte de la Ley de Capitalidad, que se destinarán íntegramente a la ampliación de Can Ventosa.

Más policías en las calles

Triguero ha destacado que la subvención de cuatro millones de euros aportada por el Govern se destinará a las principales reivindicaciones ciudadanas: "Mejorar la limpieza viaria, contratar 19 policías y mejorar la movilidad en la ciudad". Hasta ahora, esta inyección económica extraordinaria solo podía destinarse a inversiones finalistas para crear infraestructuras. No obstante, el Govern modificó el año pasado la Ley de Capitalidad para flexibilizar su aplicación y permitir que también pudiera cubrir gastos corrientes, como los derivados de las plantillas y servicios municipales.

El Ayuntamiento ya prepara un bolsín de interinos para incorporar estos nuevos agentes a la Policía Local, de manera que "puedan incorporarse este verano provisionalmente", ha destacado Triguero. Posteriormente, las 19 plazas nuevas se consolidarían a través del próximo curso básico de Policía Local, convocado para el mes de febrero.

El alcalde ha lamentado la dificultad que sufren todos los ayuntamientos para completar sus plantillas, aunque ha destacado que ya hay agentes que están interesados en "regresar o incorporarse" a la Policía de Vila. Cabe recordar que, en los últimos años, varios efectivos han cambiado de municipio, dentro de la propia isla, en busca de mejores condiciones laborales.