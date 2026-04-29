Sucesos
Policía y Guardia Civil buscan al apuñalador de un italiano en Ibiza, que ha huido de la escena del crimen
El agresor se ha dado a la fuga después de apuñalar a la víctima, que ha fallecido
La Policía y la Guardia Civil buscan al hombre que ha apuñalado a un italiano en la calle Alzines de Platja d'en Bossa. La víctima, un joven de 30 años, ha fallecido debido a la profunda herida que el agresor le había hecho con un arma blanca en el tórax. El agresor se ha dado a la fuga y los agentes tratan de dar con él. Los agentes han acordonado toda la zona, están interrogando a los testigos y están intentando también encontrar el arma blanca. Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Judicial de la Guardia Civil.
Los hechos se han producido en la calle Alzines, junto al local social de la asociación de vecinos del barrio, poco después de las cuatro y media de la tarde, cuando una mujer que acababa de aparcar en la zona y que estaba en el interior del coche haciendo tiempo hasta que fuera la hora para acudir a un curso de espardenyes y esparto que se impartía en la asociación ha notado un golpe en la parte posterior del vehículo. Al salir ha visto a un hombre ensangrentado que se cogía el torso con las dos manos y que ha acabado desplomado en el suelo.
Según explican desde el SAMU 061, el hombre sufrió una puñalada en el hemitórax izquierdo. Hasta el lugar se ha desplazado una UVI Móvil cuyos sanitarios han intentado reanimar al joven, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, algo que no ha sido posible y ha acabado falleciendo.
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