S'Aigua Blanca, una de las playas más salvajes de Ibiza, sin 'parking' este verano: "La gente deja sus coches en terrenos privados y rompe las cosas"

La falta de aparcamiento en s'Aigua Blanca es un problema para visitantes y residentes desde hace años. Todo apunta a que este verano seguirá siendo así, porque el aparcamiento que se había habilitado lleva varios meses cerrado.

El Ayuntamiento de Santa Eulària recuerda que en 2025 alcanzó un acuerdo con una de las propiedades de la zona, que cedió ese espacio. Sin embargo, explica a Diario de Ibiza que esta temporada no ha sido posible renovar el pacto: "Actualmente, no se dispone de este espacio complementario".

Esta zona suplementaria no solucionaba toda la problemática, pero daba un respiro a los vecinos de la zona, que han denunciado en reiteradas ocasiones que los turismos se estacionan en cualquier sitio.

La dificultad para encontrar dónde aparcar empezó en 2023, cuando se cerró el solar que se utilizaba como aparcamiento, en el acceso que hay más al norte de la playa. Desde entonces, e incluso el año pasado, una residente que vive en la calle es Figueral criticó que los coches se acumulaban en los límites de las líneas amarillas de la calle y muy próximos al acantilado, en el camino que va hacia la playa de es Figueral.

Los coches aparcados en la calle es Figueral este mes de abril. / DI

Este 2026, esta situación se ha repetido durante todo el invierno: "Las vallas han estado colocadas en el camino y ahora empieza la temporada y todos vienen aquí. La gente pone sus coches en terrenos privados, rompe las cosas y ya no sé qué hacer", lamentaba el mismo vecino.

Parada de autobús y coordinación con la Guardia Civil

Ante esta circunstancia, el Ayuntamiento de Santa Eulària explica que trasladará al Consell Insular la petición de estudiar la instalación de una parada de autobús en la zona. Con ello, pretende facilitar el acceso y fomentar alternativas de movilidad.

Por otro lado, el Consistorio tiene previsto mantener una reunión de coordinación con la Guardia Civil de Tráfico para abordar el problema de los vehículos que estacionan donde no está permitido. Desde Santa Eulària recuerdan que el control y la vigilancia del tráfico en esta vía interurbana son competencia de este cuerpo de seguridad y no de la Policía Local.