Planes en Ibiza gratis para el puente de mayo 2026: agenda completa día a día con música, mercados y cultura

El puente de mayo llega cargado de propuestas en Ibiza, con una agenda repleta de actividades gratuitas que combinan tradición, música en directo, mercadillos y planes culturales para todos los públicos. Santa Eulària será uno de los puntos calientes de la programación, aunque también habrá opciones en otros rincones de la isla.

Las fiestas de Santa Eulària concentran buena parte de los eventos. El viernes 1 de mayo arranca el programa con bailes folclóricos canarios en la plaza de España y el acto institucional de entrega de la Medalla de Oro y los Premios Xarc en el Teatro España.

Jueves 30 de abril

La programación arranca con música:

19 horas: Gala final del Festival de la Canción ‘Karaoke Ibiza’ en el Auditori Caló de s’Oli, con los once finalistas y homenaje a Julián Martínez.

Viernes 1 de mayo

Día con propuestas culturales, tradicionales y primeras citas de las fiestas:

11 a 15.30 horas : Feria del libro en Sant Llorenç de Balàfia, con editoriales, librerías y autores.

: Feria del libro en Sant Llorenç de Balàfia, con editoriales, librerías y autores. 18.30 horas : Bailes folclóricos canarios a cargo de AMC Timbayba en la plaza de España de Santa Eulària des Riu.

: Bailes folclóricos canarios a cargo de AMC Timbayba en la plaza de España de Santa Eulària des Riu. 19.30 horas : Conferencia ‘Cómo no perderse el eclipse de agosto en Ibiza’ en el Club Diario de Ibiza.

: Conferencia ‘Cómo no perderse el eclipse de agosto en Ibiza’ en el Club Diario de Ibiza. 20 horas: Acto institucional de entrega de la Medalla de Oro y Premios Xarc en el Teatro España.

Desfile de carros en un Primer Diumenge de Maig de Santa Eulària / DI

Sábado 2 de mayo

Uno de los días más completos, con ferias, conciertos y eventos al aire libre:

10 a 13 horas : Entrega de plantas y flores (exposición) en el Teatro España.

: Entrega de plantas y flores (exposición) en el Teatro España. 16.30 a 20 horas : Inauguración de la exposición de flores y plantas.

: Inauguración de la exposición de flores y plantas. 17 horas : Exposición de motos clásicas (calle Isidor Macabich).

: Exposición de motos clásicas (calle Isidor Macabich). 17 horas : Exposición de coches clásicos y antiguos (calle Marià Riquer Wallis).

: Exposición de coches clásicos y antiguos (calle Marià Riquer Wallis). 18.30 horas : Inauguración de la feria de mayo en s’Alamera.

: Inauguración de la feria de mayo en s’Alamera. 19 horas : Visita teatralizada por Dalt Vila desde el Portal de ses Taules.

: Visita teatralizada por Dalt Vila desde el Portal de ses Taules. 20 horas : Concierto de Ibossim Flamenco en la plaza de España.

: Concierto de Ibossim Flamenco en la plaza de España. 21 horas : Concierto de Funambulista (Gira 180º) en la plaza de España.

: Concierto de Funambulista (Gira 180º) en la plaza de España. 23 horas : ‘Correpoble’ con DJ Vázquez.

: ‘Correpoble’ con DJ Vázquez. 24 horas: ‘Correfoc’ con Es Mals Esperits.

Además:

13 a 1 horas: Festival de música electrónica ‘El sonido de la isla’ en Sa Punta des Molí, con entrada gratuita y numerosos DJs.

Mercadillos:

8 a 15 horas : Mercadillo de segunda mano en Sant Jordi.

: Mercadillo de segunda mano en Sant Jordi. 10 a 16 horas: Mercadillo artesanal de Forada.

Mira aquí todas las imágenes del Primer Diumenge de Maig en Santa Eulària / DI

Domingo 3 de mayo

Día grande de las fiestas de Santa Eulària, con tradición y actividades durante toda la jornada:

8 horas : Repique de campanas.

: Repique de campanas. 9 horas : Exposición monográfica del podenco ibicenco en la plaza de España.

: Exposición monográfica del podenco ibicenco en la plaza de España. 10 a 20 horas : Exposición de flores y plantas en el Teatro España.

: Exposición de flores y plantas en el Teatro España. 10 horas : Traslado de la Virgen del Rosario al Puig de Missa.

: Traslado de la Virgen del Rosario al Puig de Missa. 11 a 19 horas : XVIII Muestra de coches personalizados junto al pabellón municipal.

: XVIII Muestra de coches personalizados junto al pabellón municipal. 11 horas : Misa solemne en el Puig de Missa con baile tradicional.

: Misa solemne en el Puig de Missa con baile tradicional. 12 horas : Desfile de la Banda Municipal y de carros, caballos, podencos y vehículos antiguos por las calles.

: Desfile de la Banda Municipal y de carros, caballos, podencos y vehículos antiguos por las calles. 13.30 horas : Bailes folclóricos y baile payés en la plaza de España.

: Bailes folclóricos y baile payés en la plaza de España. 17.30 horas : ‘Disco Summer Dream by Hippy House’ en la playa de Santa Eulària.

: ‘Disco Summer Dream by Hippy House’ en la playa de Santa Eulària. 20 horas: Clausura de exposiciones y entrega de premios en el Teatro España.

Además:

10 horas: Ruta de nordic walking desde el puerto de La Savina (Formentera), organizada por Sant Josep de sa Talaia (dificultad baja).

Durante todo el puente también se pueden visitar mercadillos habituales como el ecológico y artesanal (con edición nocturna el viernes 1 de mayo de 18 a 20 horas) o el de Las Dalias en Sant Carles.

Con esta agenda, Ibiza ofrece un puente de mayo lleno de planes para todos los gustos: música en directo, tradición, cultura y actividades al aire libre en distintos puntos de la isla.