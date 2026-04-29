¿Se verá el simulacro del eclipse en Ibiza y Formentera? La nubosidad pone en duda la prueba de hoy

Ibiza y Formentera miran hoy al cielo con expectación… y también con cierta incertidumbre. Este miércoles se celebra un simulacro clave para preparar la observación del gran eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026, pero la meteorología podría jugar una mala pasada.

La jornada ha comenzado con cielos muy nubosos en las Pitiusas, tal y como ya avanzaba la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que apuntaba a abundante nubosidad entre las 10 y las 18 horas. Aunque se espera que a partir de la tarde el cielo esté algo más despejado, seguirán presentes intervalos de nubes que podrían dificultar la visibilidad en el momento decisivo.

El simulacro, impulsado por el Govern balear junto a la Universitat de les Illes Balears (UIB), AstroMallorca y voluntarios de Protección Civil, tiene como objetivo ayudar a vecinos y visitantes a encontrar el mejor lugar desde el que observar el eclipse del próximo verano, un fenómeno que convertirá a Ibiza y Formentera en dos de los puntos privilegiados de Europa.

La prueba es muy sencilla, pero fundamental: a las 20.28 horas, quienes quieran participar deben situarse en el punto elegido y mirar hacia el horizonte, justo en la puesta de sol. La clave está en comprobar si el sol es visible desde ese lugar. Si se puede ver sin obstáculos, será un sitio ideal para disfrutar del eclipse. En cambio, si queda oculto por edificios, montañas, árboles u otros elementos, será recomendable buscar una ubicación alternativa con mejores vistas.

Cualquier obstáculo puede arruinar la experiencia

Y es que el eclipse de agosto de 2026 tendrá una particularidad importante: se producirá con el sol muy bajo en el horizonte, lo que hace que cualquier obstáculo pueda arruinar la experiencia. De ahí la importancia de esta prueba previa.

Sin embargo, todas las miradas están hoy pendientes del cielo. La presencia de nubes podría impedir ver el sol en el momento exacto del simulacro, dejando a muchos sin una referencia clara sobre si su ubicación es la adecuada.

La cuenta atrás para el gran eclipse de 2026 ya ha comenzado, aunque de momento, en Ibiza y Formentera, todo depende de si las nubes deciden dar una tregua al atardecer.