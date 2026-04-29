La noche en la que Kylie Minogue sorprendió a Swedish House Mafia en Pacha Ibiza

Ibiza está llena de noches imposibles de repetir. Algunas quedan en la memoria colectiva por la sesión, por el ambiente o por la presencia de grandes nombres de la música. Otras, simplemente, porque ocurre algo que nadie podía prever. Eso fue lo que vivió Tony Aguilar en Pacha Ibiza, una experiencia que ha recordado ahora en el podcast '60 aniversario: El Gran Musical de LOS40', según recoge la emisora musical.

En el sexto episodio, dedicado a 'La era del beat', Tony Aguilar conversa con Fernandisco sobre la cultura de club, la electrónica y esos lugares donde la música deja de ser solo una canción para convertirse en una vivencia. En ese recorrido aparecen referencias a templos de la noche como Studio 54, pero también a Ibiza y a una de sus salas más reconocibles: Pacha Ibiza.

La historia arranca como una gran noche más en la discoteca ibicenca. En la cabina estaban Swedish House Mafia, uno de los grupos más influyentes de la electrónica internacional, pinchando algunos de sus grandes éxitos ante un público entregado. Pero la sesión dio un giro inesperado cuando apareció Kylie Minogue.

Según relata LOS40, la artista australiana irrumpió por sorpresa subida encima de la barra para cantar un tema junto a los suecos. Una escena inesperada, casi cinematográfica, que dejó impactados a quienes estaban en la sala y que Tony Aguilar todavía recuerda como uno de los grandes momentos de su vida.

La anécdota tiene además un detalle especial. Tony Aguilar había entrevistado esa misma tarde a Kylie Minogue, pero en ningún momento imaginó que horas después volvería a verla en Pacha Ibiza, esta vez formando parte de una aparición sorpresa en plena noche ibicenca.

Una imagen que resume la magia de Ibiza

Más allá del brillo de los nombres propios, la escena resume una parte esencial de la cultura de club en Ibiza. En la isla, las fronteras entre artistas, djs, periodistas y público pueden desaparecer durante unas horas. Una superestrella internacional puede pasar de una entrevista promocional a una aparición inesperada en una de las discotecas más famosas del mundo.

Por eso, la historia conecta también con el espíritu de espacios míticos como Studio 54, donde en los años 70 las celebridades formaban parte natural del espectáculo nocturno. Décadas después, Ibiza mantiene viva esa tradición, aunque con la electrónica como gran protagonista.

En el mismo episodio, Tony Aguilar y Fernandisco recuerdan también otro momento ligado a Pacha Ibiza: el reconocimiento recibido por el ex dj y locutor de LOS40 con el primer DJ Award de la historia de España, que lo distinguió como mejor radiofonista europeo.

El podcast del 60 aniversario de LOS40 plantea así un viaje por distintas etapas de la música popular, desde las noches disco hasta la expansión global del beat electrónico. Y entre todas esas historias, la aparición de Kylie Minogue junto a Swedish House Mafia en Pacha Ibiza queda como una postal perfecta de lo que la isla representa para la música: noches únicas, encuentros inesperados y recuerdos que se convierten en leyenda.