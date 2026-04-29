La multa que te puede caer por tirar la basura fuera del contenedor o de hora en Ibiza: estas son las sanciones en Sant Josep

Sacar la basura a destiempo, dejarla donde no toca o abandonar residuos fuera de los contenedores puede salir caro en Sant Josep. Muy caro. El Ayuntamiento 'josepí' ha iniciado en los últimos tres meses 85 expedientes sancionadores por vertidos fuera de los contenedores o en espacios no habilitados, tras reforzar los mecanismos de control para garantizar la correcta gestión de los residuos en el municipio.

Según ha informado el Consistorio en una nota, las multas oscilan entre los 300 y los 5.000 euros, en función de la gravedad de los hechos y del volumen de los residuos depositados. En total, el importe acumulado de las sanciones se sitúa ya en torno a los 40.000 euros.

Estas actuaciones son fruto del dispositivo de vigilancia impulsado por el departamento de Medio Ambiente, que combina el trabajo de un equipo de supervisores con el sistema de cámaras instalado recientemente en diferentes puntos de contenedores del municipio. En concreto, 20 expedientes se han iniciado gracias a las grabaciones de las cámaras, mientras que 65 corresponden a infracciones detectadas por los supervisores.

El Ayuntamiento recuerda que los residuos voluminosos que no se pueden depositar en los contenedores convencionales deben trasladarse a la Xarxa insular de Deixalleria, un servicio que además permite acceder a bonificaciones en la tasa de residuos, al Área Ambiental Ca na Putxa o a Reciclajes y Derribos Santa Bárbara.

El Ayuntamiento sostiene que estas medidas responden a la necesidad de frenar las conductas incívicas de “una minoría de la población” que continúa depositando residuos de manera incorrecta. Una costumbre que, además de afear calles y puntos de recogida, genera un impacto negativo sobre el entorno e incrementa los costes de recogida y tratamiento.

El Consistorio recuerda que estos comportamientos afectan directamente a la calidad del espacio público y al conjunto de la ciudadanía. Dicho de otro modo: la bolsa que alguien deja mal puesta la acaban pagando, de una forma u otra, todos los vecinos.

Dispositivo de vigilancia

El dispositivo de vigilancia se despliega durante todo el día, incluyendo mañanas, tardes y fines de semana, con el objetivo de cubrir el máximo de franjas horarias. Las cámaras instaladas en distintos puntos de contenedores se revisan diariamente y pueden reubicarse según las necesidades detectadas para mejorar su eficacia. El refuerzo del control se complementa con las campañas de educación ambiental que el Ayuntamiento desarrolla desde hace años, tanto de manera presencial como a través de las redes sociales, con el objetivo de fomentar hábitos responsables entre la ciudadanía y el tejido empresarial.