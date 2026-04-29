La Ibiza Inclusion celebrará su VI edición con un desfile de más de treinta modelos este año

La VI edición de Ibiza Inclusion se celebrará el próximo 22 de mayo, a las 19 horas, en 528 Ibiza, como una nueva cita solidaria a beneficio de la Asociación de Deporte Adaptado de Ibiza y Formentera. El evento llega este año con un objetivo ampliado: dejar de ser únicamente una cita puntual para convertirse en un movimiento anual por la inclusión real, el respeto y la igualdad de oportunidades.

Las entradas tendrán un precio donativo de 20 euros y podrán adquirirse desde la próxima semana en la sede de ADDIF, en la tienda Ibimoda Pepita Planells o escribiendo al teléfono 676 284 425. Además, los donativos para la Fila Cero ya pueden realizarse a través de Bizum en el número 12166.

Irene Villa y Miguel Angel Silvestre en la Ibiza Inclusion pasada / Carmen Pani

De desfile a movimiento anual

Después de cinco ediciones, tal como lo explica la organización, Ibiza Inclusion se ha consolidado como "una de las grandes citas sociales, solidarias y de moda de ámbito nacional". En esta sexta edición, el proyecto da un paso más y se plantea como "una iniciativa con actividades durante todo el año para fomentar la inclusión, la convivencia, el respeto y la igualdad de oportunidades desde distintos ámbitos de la sociedad".

Ibiza Inclusion presenta ahora como un pacto por la inclusión, "una declaración colectiva que interpela a instituciones, empresas, entidades sociales, diseñadores, modelos, familias, medios de comunicación y ciudadanía para recordar que una sociedad solo está completa si todas las personas que la integran tienen un lugar real en ella", ha resumido su impulsora, la psicopedagoga y modelo Emma Torres.

La periodista, deportista paralímpica y psicóloga Irene Villa volverá a conducir la gala, acompañada por la intérprete de lengua de signos Carolina Requena. La moda continuará como el hilo conductor de la cita, que busca convertir cada paso sobre la pasarela en un mensaje de respeto, visibilidad y transformación social.

Más de 30 modelos en pasarela

En esta edición participarán más de 30 modelos, entre profesionales, personas vinculadas a ADDIF y participantes que representan distintas realidades, edades, cuerpos, capacidades y trayectorias vitales. Como novedad, desfilarán por primera vez cuatro modelos del Aula de Terapia del Ayuntamiento de Sant Antoni, reforzando así el vínculo de la iniciativa con el municipio que acoge esta sexta edición.

Entre los modelos invitados figuran Krys Pasiecznik, modelo profesional y actor que llegará desde Madrid; Anette Ferruccio, modelo sénior procedente de Mallorca, que desfilará junto a su hija, con diversidad funcional; y Adriana Pérez, cuya historia personal está marcada por la resiliencia, la superación y el deseo de inspirar a otras personas a través del empoderamiento.

Adriana Pérez tuvo que enfrentarse en 2023 a cuatro amputaciones como consecuencia de un shock séptico. Su historia ha protagonizado un reportaje sobre resiliencia reconocido recientemente con un Emmy Award y acaba de publicar el libro Más allá del cuerpo, en el que narra su experiencia vital y su camino hacia una nueva forma de mirar la vida, el cuerpo y la identidad.

La pasarela contará con la participación de siete diseñadores y firmas: The Origin Ibiza, Saró, Orígens by David Pomar, UNA, Eva Cardona, Linnea Ibiza e Ibimoda Pepita Planells. Las propuestas llegarán desde Ibiza, Mallorca y Formentera, con la presencia de la diseñadora mallorquina Saró y de Eva Cardona, procedente de Formentera, lo que refuerza el carácter balear de una cita que conecta moda, territorio y diversidad.

Desfile de Emma Torres de la Ibiza Inclusion / Carmen Pani

528 Ibiza, escenario simbólico

Según la organización, las colecciones que se presentarán en 528 Ibiza reivindicarán "una moda libre, plural y adaptada a cuerpos reales". El evento defiende la moda no solo como expresión estética, sino también como herramienta de identidad, autoestima y representación. En esta pasarela, cada diseño y cada modelo trasladarán una misma idea: la belleza no responde a un único canon y la inclusión debe ocupar espacios visibles, profesionales y emocionales.

El escenario elegido, 528 Ibiza, también tendrá un papel simbólico en esta nueva etapa. Situado en las colinas de Benimussa, rodeado de naturaleza y abierto al cielo, el espacio está vinculado a la conexión, la música y la energía de la isla. Su nombre hace referencia a la frecuencia 528 Hz, conocida como la frecuencia de la positividad, un concepto que la organización vincula con el espíritu de Ibiza Inclusion.

El Consell de Ibiza, Ibiza Travel, los ayuntamientos de Sant Antoni, Santa Eulària, Sant Josep, Ibiza y Sant Joan, y 528 Ibiza son los patrocinadores principales de esta edición, que también cuenta con el apoyo de Global Fashion Gallery, ADDIF y el movimiento “Desde siempre para siempre”.

Ibiza Inclusion abre una sexta edición en la que amplía su propósito para convertirse en una plataforma de acción, sensibilización y compromiso durante todo el año. "Porque Ibiza Inclusion ya no es solo un desfile. Es un pacto por una isla más inclusiva, más consciente y humana", concluye su fundadora, Emma Torres.