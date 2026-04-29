Llama la atención: Que el Govern prepare una reclamación contra la constructora que reformaba el edificio de Ibiza que sufrió una explosión de gas
La decisión del Govern balear de «preparar una reclamación de responsabilidades a la empresa constructora» que se encargaba de las obras de reforma del piso de es Putxet que sufrió una explosión hace una semana. Un nuevo instalador trabaja ya en las 17 viviendas que no fueron afectadas directamente por la deflagración y los dos heridos más graves siguen ingresados con pronóstico reservado en La Fe de Valencia.
La alarma que está provocando en muchos propietarios de terrenos el desalojo del asentamiento ilegal de chabolas en sa Joveria, hace también una semana. Como es lógico, las cientos de personas que lo okupaban buscan ahora otro sitio en el que vivir, porque ni van a desaparecer ni en este tiempo se ha arreglado el problema de la vivienda en Ibiza.
Las versiones totalmente contradictorias del sindicato CGT y la dirección de Correos sobre el personal destinado a atender a los inmigrantes que quieren acogerse a la regularización puesta en marcha por el Gobierno. El sindicato asegura que no se ha formado al personal y que falta plantilla. Correos lo niega todo.
- Cuatro heridos, tres en estado crítico, en una explosión en un piso de Ibiza
- El misterioso viaje de Aitana y Plex a Ibiza: jet de 14.000 euros y parada en una clínica privada de la isla
- Herido muy grave un motorista de 25 años tras sufrir un accidente en Ibiza
- Detenido en Ibiza tras intentar okupar una vivienda y enfrentarse a la policía: 'Vamos a entrar, suelta el hacha
- Condenado tras ganar dos millones en un día con una compraventa en Ibiza
- Tres heridos críticos tras una violenta explosión de gas en un piso de Ibiza
- La brutal explosión en un piso de Ibiza llena de escombros piscinas y jardines de chalés
- Multazo de 167.000 euros a un centro deportivo con pistas de pádel ilegales denunciado desde hace años por los vecinos de Santa Eulària