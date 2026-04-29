Llama la atención: Que el Govern prepare una reclamación contra la constructora que reformaba el edificio de Ibiza que sufrió una explosión de gas

La decisión del Govern balear de «preparar una reclamación de responsabilidades a la empresa constructora» que se encargaba de las obras de reforma del piso de es Putxet que sufrió una explosión hace una semana. Un nuevo instalador trabaja ya en las 17 viviendas que no fueron afectadas directamente por la deflagración y los dos heridos más graves siguen ingresados con pronóstico reservado en La Fe de Valencia.

Llama la atención

La alarma que está provocando en muchos propietarios de terrenos el desalojo del asentamiento ilegal de chabolas en sa Joveria, hace también una semana. Como es lógico, las cientos de personas que lo okupaban buscan ahora otro sitio en el que vivir, porque ni van a desaparecer ni en este tiempo se ha arreglado el problema de la vivienda en Ibiza.

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Las versiones totalmente contradictorias del sindicato CGT y la dirección de Correos sobre el personal destinado a atender a los inmigrantes que quieren acogerse a la regularización puesta en marcha por el Gobierno. El sindicato asegura que no se ha formado al personal y que falta plantilla. Correos lo niega todo.