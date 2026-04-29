Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Chiringuito Es PuetóPlayas de IbizaAsentamientos en IbizaJusticia en Ibiza
instagramlinkedin

Ocio

Lío Ibiza responde a la polémica por su llegada al Hotel Corso: "Queremos seguir trabajando con respeto, sensibilidad local, responsabilidad y ambición"

La empresa defiende la legalidad del proyecto de traslado al Hotel Ibiza Corso y asegura cumplir todas las exigencias legales y urbanísticas

Obras en la pista de tenis de El Corso

Obras en la pista de tenis de El Corso / Vicent Marí

Marisol Plaza Sánchez

Marisol Plaza Sánchez

Ibiza

Lío Ibiza ha salido al paso de la creciente polémica por su previsto traslado al Hotel Ibiza Corso con un comunicado en el que defiende "la legalidad del proyecto" y evita entrar en confrontaciones.

"El traslado previsto se está desarrollando dentro del marco administrativo y urbanístico correspondiente, con pleno y absoluto cumplimiento de todas las exigencias legales, técnicas, medioambientales y de convivencia", asegura la empresa, que recalca que su actividad se ajusta a la normativa vigente y a las licencias aplicables.

Este posicionamiento llega después de la denuncia pública realizada por vecinos de la zona de s’Illa Plana, que consideran el proyecto “un auténtico despropósito” y sostienen que no encaja en el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ibiza. Según estos residentes, la solicitud de licencia podría haberse tramitado “en fraude de ley”, al ampararse en una licencia antigua vinculada al hotel pensada solo para huéspedes, cuando —afirman— la intención real sería abrir al público general.

Lío Ibiza defenderá su actividad

Frente a estas acusaciones, Lío insiste en que no quiere “alimentar polémicas ni entrar en confrontaciones estériles”, aunque deja claro que defenderá su actividad. “Ejerceremos nuestros derechos con responsabilidad y seriedad en defensa de nuestro proyecto empresarial y de los puestos de trabajo que genera”, subraya.

La empresa, que lleva más de quince años vinculada a la isla, reivindica su papel en la proyección internacional de Ibiza y define su propuesta como un formato propio que combina gastronomía, dirección artística, música y hospitalidad en una experiencia estructurada, con reserva previa, servicio en mesa y aforo controlado.

Además, enmarca su nueva etapa en el Hotel Corso dentro de una evolución del entorno hacia estándares más altos de calidad y posicionamiento turístico. “Es una oportunidad para seguir aportando valor a la isla y a su tejido económico”, defienden.

Noticias relacionadas y más

El conflicto también ha provocado la reacción de la Asociación Empresarial de Ocio Nocturno Noches de Ibiza (AEON), que ha mostrado su apoyo a los vecinos y ha criticado la proliferación de discotecas en hoteles. La entidad recuerda que existía un compromiso municipal para no conceder este tipo de permisos y reclama que se hagan públicos los estudios de movilidad y evacuación necesarios.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Justicia avala el cierre de uno de los pocos chiringuitos de toda la vida que quedan en Ibiza
  2. El misterioso viaje de Aitana y Plex a Ibiza: jet de 14.000 euros y parada en una clínica privada de la isla
  3. Herido muy grave un motorista de 25 años tras sufrir un accidente en Ibiza
  4. Detenido en Ibiza tras intentar okupar una vivienda y enfrentarse a la policía: 'Vamos a entrar, suelta el hacha
  5. Condenado tras ganar dos millones en un día con una compraventa en Ibiza
  6. Tres heridos críticos tras una violenta explosión de gas en un piso de Ibiza
  7. Multazo de 167.000 euros a un centro deportivo con pistas de pádel ilegales denunciado desde hace años por los vecinos de Santa Eulària
  8. El chiringuito más codiciado de Ibiza ya tiene dueños

Lío Ibiza responde a la polémica por su llegada al Hotel Corso: "Queremos seguir trabajando con respeto, sensibilidad local, responsabilidad y ambición"

Lío Ibiza responde a la polémica por su llegada al Hotel Corso: "Queremos seguir trabajando con respeto, sensibilidad local, responsabilidad y ambición"

El asentamiento junto a Can Misses en Ibiza queda desalojado sin incidentes

El asentamiento junto a Can Misses en Ibiza queda desalojado sin incidentes

La Alianza por el Agua urge a reutilizar el agua depurada en Ibiza para afrontar la crisis hídrica

La Alianza por el Agua urge a reutilizar el agua depurada en Ibiza para afrontar la crisis hídrica

Más de 70.000 metros de playas de Santa Eulària listas para el inicio de la temporada en Ibiza

Más de 70.000 metros de playas de Santa Eulària listas para el inicio de la temporada en Ibiza

La depuradora de Abaqua que trata un mayor caudal de agua, en Ibiza, muestra sus entrañas a políticos y asociaciones

La depuradora de Abaqua que trata un mayor caudal de agua, en Ibiza, muestra sus entrañas a políticos y asociaciones

Planes en Ibiza gratis para el puente de mayo 2026: agenda completa día a día con música, mercados y cultura

Planes en Ibiza gratis para el puente de mayo 2026: agenda completa día a día con música, mercados y cultura

El PSOE de Sant Antoni empieza hoy a atender a migrantes de Ibiza con dudas sobre la regularización

El PSOE de Sant Antoni empieza hoy a atender a migrantes de Ibiza con dudas sobre la regularización

Santiago de Fuentes, profesor del Conservatorio de Ibiza, estrena su espectáculo de flamenco 'Mirades'

Santiago de Fuentes, profesor del Conservatorio de Ibiza, estrena su espectáculo de flamenco 'Mirades'
Tracking Pixel Contents