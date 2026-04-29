Lío Ibiza responde a la polémica por su llegada al Hotel Corso: "Queremos seguir trabajando con respeto, sensibilidad local, responsabilidad y ambición"

Lío Ibiza ha salido al paso de la creciente polémica por su previsto traslado al Hotel Ibiza Corso con un comunicado en el que defiende "la legalidad del proyecto" y evita entrar en confrontaciones.

"El traslado previsto se está desarrollando dentro del marco administrativo y urbanístico correspondiente, con pleno y absoluto cumplimiento de todas las exigencias legales, técnicas, medioambientales y de convivencia", asegura la empresa, que recalca que su actividad se ajusta a la normativa vigente y a las licencias aplicables.

Este posicionamiento llega después de la denuncia pública realizada por vecinos de la zona de s’Illa Plana, que consideran el proyecto “un auténtico despropósito” y sostienen que no encaja en el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ibiza. Según estos residentes, la solicitud de licencia podría haberse tramitado “en fraude de ley”, al ampararse en una licencia antigua vinculada al hotel pensada solo para huéspedes, cuando —afirman— la intención real sería abrir al público general.

Lío Ibiza defenderá su actividad

Frente a estas acusaciones, Lío insiste en que no quiere “alimentar polémicas ni entrar en confrontaciones estériles”, aunque deja claro que defenderá su actividad. “Ejerceremos nuestros derechos con responsabilidad y seriedad en defensa de nuestro proyecto empresarial y de los puestos de trabajo que genera”, subraya.

La empresa, que lleva más de quince años vinculada a la isla, reivindica su papel en la proyección internacional de Ibiza y define su propuesta como un formato propio que combina gastronomía, dirección artística, música y hospitalidad en una experiencia estructurada, con reserva previa, servicio en mesa y aforo controlado.

Además, enmarca su nueva etapa en el Hotel Corso dentro de una evolución del entorno hacia estándares más altos de calidad y posicionamiento turístico. “Es una oportunidad para seguir aportando valor a la isla y a su tejido económico”, defienden.

El conflicto también ha provocado la reacción de la Asociación Empresarial de Ocio Nocturno Noches de Ibiza (AEON), que ha mostrado su apoyo a los vecinos y ha criticado la proliferación de discotecas en hoteles. La entidad recuerda que existía un compromiso municipal para no conceder este tipo de permisos y reclama que se hagan públicos los estudios de movilidad y evacuación necesarios.