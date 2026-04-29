José Solá, sobre el posible cierre del chiringuito de la playa de es Pouet: "Siempre recordaré a mi abuelo pescando con las manos mientras comíamos en Es Puetó cuando era niño"

La noticia sobre el posible cierre de Es Puetó, uno de los chiringuitos tradicionales de Ibiza, ha generado una fuerte reacción entre los lectores de Diario de Ibiza. Los comentarios a la confirmación del Tribunal Superior de Justicia de Balears de la decisión de Costas de denegar la autorización para explotar el establecimiento de la playa de es Pouet están marcados por la tristeza, la indignación y la defensa de un lugar que varios usuarios consideran parte de la memoria sentimental de la isla.

Uno de los comentarios más compartidos resume el sentir de muchos lectores: "De todas las cosas que están mal en la isla, este chiringuito no es una de ellas". Esta usuaria añade que Es Puetó es "uno de los pocos lugares que también nos quedan a los locales" y recuerda que muchas familias guardan allí "recuerdos preciosos". Otros usuarios también apelan al carácter tradicional del establecimiento. "No hay derecho, de lo poco que queda en la isla auténtico", escribe otro lector. En la misma línea, otro comentario define Es Puetó como "una joya de nuestra isla". Además, el comentario en referencia a la vivienda en la isla, no puede faltar. La usuaria __wondergirl__ afirma: "Locales de toda la vida y precios para la gente humilde, no hacen falta, ¿no?".

Mira las fotos del chiringuito de es Pouet que podría cerrar sus puertas / J.A. Riera

La dimensión sentimental del chiringuito aparece también en otros mensajes. "Siempre recordaré a mi abuelo pescando con las manos, mientras comíamos en Es Puetó cuando era niño... Lamentable que vayan a cerrarlo, con la de cosas más importantes que hay que hacer en la isla", lamenta José Solá (@Psynunnaki_art). El comentario refleja una idea repetida entre muchos usuarios: Es Puetó no es solo un negocio, sino un espacio vinculado a recuerdos familiares y a una forma de vivir la isla.

"Es Puetó no se toca"

La reacción en redes también ha incluido llamamientos a movilizarse. "Vale, ¿para cuándo la manifestación y encadenamiento?", pregunta una usuaria. Otro comentario iba más allá: "Saldremos todo San Antonio a parar esto, Es Puetó no se toca". Entre los mensajes más repetidos aparece la idea de que Ibiza está perdiendo espacios ligados a los residentes y a la vida cotidiana de la isla. "Ibiza es un chiste. Poco a poco se van cargando todo lo de los residentes", lamenta un usuario mientras que otro recuerda otros cierres recientes y se pregunta: "¿Qué más nos queréis quitar? ¿Ya solo para los turistas van a quedar cosas?". De hecho, algunos usuarios están convencidos de que si finalmente se cierra Es Puetó abrirá allí mismo un beach club.

En esa misma línea, varios lectores contraponen el cierre de lugares tradicionales con el avance de modelos de negocio orientados al turismo de lujo. "Mucho beach club y mucha tontería para guiris y dinero, pero a la gente de aquí no nos dejan nada", critica un usuario al tiempo que otro comentario resume el malestar con una reflexión más amplia sobre el rumbo de la isla: "Lo de siempre: se pierde lo auténtico y aparece otro sitio pensado solo para hacer caja. Ibiza no es solo para quien puede pagarla, también es de quienes vivimos aquí todo el año".

También hay comentarios que destacan la larga trayectoria del chiringuito. "Pero si ese chiringuito lleva ahí toda la vida", escribe una lectora, que asegura que su marido trabajó allí siendo un niño y que ahora tiene 52 años. La mayoría de reacciones coinciden en un mismo mensaje: la tristeza por la posible desaparición de un espacio considerado auténtico, familiar y ligado a la historia reciente de la playa de Es Puetó.