Más de 70.000 metros de playas de Santa Eulària listas para el inicio de la temporada en Ibiza

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha llevado a cabo durante las últimas semanas los trabajos de preparación, limpieza y acondicionamiento de las playas del municipio de cara a la temporada turística. La actuación forma parte del plan de Gestión Sostenible de Playas y Limpieza del Litoral y tiene como objetivo dejar el litoral en condiciones óptimas, teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad y conservación del entorno.

Los trabajos comenzaron a mediados de marzo, aproximadamente dos semanas antes de Semana Santa, y se han planificado según el estado de cada playa tras el invierno. Para ello, se han tenido en cuenta factores como los temporales, la presencia de posidonia, el volumen de arena y la morfología del litoral.

Llegada mínima de posidonia

A diferencia de otros años, en los que se han registrado grandes acumulaciones de posidonia, esta temporada la llegada ha sido mínima. Gracias a las actuaciones realizadas, el propio mar ha facilitado su retirada natural. En este sentido, el operativo se ha centrado en acelerar los procesos naturales mediante la apertura de canales en la berma para favorecer el lavado de la posidonia sin necesidad de retirarla, respetando en todo momento la normativa vigente.

Una vez gestionada esta fase, se han realizado trabajos de nivelación de la arena para garantizar un perfil adecuado de las playas, minimizar el impacto del oleaje y reducir el riesgo de erosión. Estas tareas presentan mayor complejidad técnica en playas con menor espesor de arena, como es Canar, Cala Martina o s’Argamassa, frente a otras de mayor tamaño como Cala Llonga. En total, el Ayuntamiento ha actuado sobre cerca de 71.000 metros cuadrados de arena en las playas de es Figueral, es Canar, Cala Martina, s’Argamassa, Cala Pada, es Niu Blau, Santa Eulària, es Riu y Cala Llonga, mediante trabajos mecánicos de preparación y acondicionamiento.

El dispositivo ha contado con un amplio despliegue de medios humanos y materiales, entre ellos dos tractores equipados con pala y pinzas, uno con criba arrastrada y otro con criba suspendida, además de una retroexcavadora, un camión, un equipo de limpieza manual formado por cuatro operarios y cuatro vehículos, y tres conductores. Según el modelo aplicado, se busca optimizar recursos y reducir costes, favoreciendo que el propio mar realice parte del trabajo de redistribución de la arena. De esta manera, se evita retirar arena del sistema natural y se contribuye a conservar el equilibrio de las playas del municipio.