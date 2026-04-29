El Parlament reclama al Estado más medios para agilizar los trámites de extranjería en Ibiza y Formentera

La Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament balear ha aprobado una iniciativa en la que reclama al Gobierno de España que refuerce de forma inmediata las oficinas de extranjería de las Illes Balears, con el objetivo de agilizar la tramitación de los expedientes de regularización y evitar que la falta de medios siga afectando a personas, trabajadores, empresas y familias.

La propuesta, aprobada íntegramente en sus tres puntos, pide al Ejecutivo central que dote de más recursos a los servicios estatales de extranjería, que priorice la resolución de los expedientes ya presentados y que cumplen con la legalidad, y que no traslade nuevas cargas administrativas a las comunidades autónomas mientras no se garantice el funcionamiento adecuado de los procedimientos que dependen directamente del Estado.

Durante el debate parlamentario, se puso de manifiesto que la saturación de estos servicios perjudica especialmente a las personas que intentan regularizar su situación por la vía legal. En este sentido, el diputado por Formentera, Llorenç Córdoba, defendió la iniciativa desde una perspectiva “institucional y no partidista” y advirtió de que “si el Estado exige legalidad, el Estado tiene que poner los medios para que la legalidad se pueda tramitar en tiempo y forma”.

"Doble insularidad administrativa"

La iniciativa también pone el foco en la realidad específica de Ibiza y Formentera, donde la insularidad añade dificultades al proceso. En el caso de las Pitiusas, el punto presencial habilitado para determinados trámites se concentra en la oficina de Correos de la avenida Isidor Macabich, en Ibiza, sin un punto equivalente en Formentera.

Esta situación obliga a muchos residentes de Formentera a desplazarse a Ibiza para realizar gestiones presenciales, depender de una cita, asumir costes de transporte y dedicar más tiempo a unos procedimientos que ya resultan complejos. Durante la comisión se advirtió de que este caso refleja una situación de “doble insularidad administrativa”, que debería tenerse en cuenta a la hora de diseñar y aplicar los procedimientos estatales.

Córdoba también señaló que detrás de cada expediente hay personas y proyectos de vida. “Cada solicitud que queda parada afecta a una vida, un trabajo o una familia”, remarcó durante su intervención.

La propuesta aprobada reclama, en este sentido, que el Gobierno de España tenga en cuenta la realidad territorial de Balears y, especialmente, la de Ibiza y Formentera, donde los desplazamientos entre islas pueden convertirse en una barrera añadida para acceder a trámites básicos de extranjería.

El texto defendido en la comisión insiste en que la exigencia de legalidad debe ir acompañada de medios suficientes para que los procedimientos puedan resolverse en tiempo y forma. Según se expuso durante el debate, una administración lenta o saturada no solo genera un problema burocrático, sino también humano, económico y jurídico.

La Comisión de Asuntos Institucionales también debatió otra iniciativa relacionada con la situación en Gaza y Palestina. En este caso, se aprobaron los puntos relativos a expresar la solidaridad de las Illes Balears con la población civil palestina y a reclamar a la comunidad internacional un alto el fuego real, así como una paz justa, duradera y segura.