Santiago de Fuentes, profesor del Conservatorio de Ibiza, estrena su espectáculo de flamenco 'Mirades'

El Ballet Flamenco Puro Ibiza estrenará el próximo 1 de mayo, a las 20.30 horas, en el Teatro Can Ventosa de Ibiza, ‘Mirades’, su primera producción escénica. El espectáculo está dirigido por el bailarín, coreógrafo y profesor del Conservatorio de Ibiza Santiago de Fuentes y propone un recorrido por distintas formas de entender y sentir el flamenco.

La obra plantea una mirada amplia sobre este arte, partiendo de su esencia para establecer un diálogo con otros estilos de la danza española. A través de disciplinas como la escuela bolera y la danza estilizada, la propuesta construye un lenguaje escénico diverso en el que el flamenco actúa como eje central.

El montaje contará con la participación de Esther Esteban como bailarina solista y Santiago de Fuentes como bailarín solista, junto a las bailarinas Sara Lorente, Sara Rosado, Eva Ramon y Júlia Guasch. La música en directo estará a cargo de Toni Muñoz a la guitarra, Albert Cases y Mati Fernández al cante, Cani Huertas en la percusión, Antonio Ponce al piano y Miguel Falomir a la viola.

Santiago de Fuentes en sus entrenamientos. / Santiago Ramírez Sánchez

El bailarín experimenta su propio lenguaje artístico

‘Mirades’ nace también del deseo de De Fuentes de seguir desarrollando su propio lenguaje artístico tras una etapa internacional en la que dirigió el Ballet Flamenco de Pekín. A su regreso, el creador impulsa este proyecto con la intención de ofrecer una plataforma a artistas ibicencos y residentes, reuniendo en escena a intérpretes con experiencia junto a nuevas generaciones de bailarines.

Además de su vertiente artística, la producción tiene una clara vocación formativa. El Ballet Flamenco Puro Ibiza busca con esta iniciativa abrir oportunidades a jóvenes talentos y contribuir a su desarrollo profesional dentro del ámbito de la danza.

Santiago de Fuentes en sus entrenamientos junto a otras bailarinas. / Santiago Ramírez Sánchez

Con el estreno de ‘Mirades’, la compañía refuerza su apuesta por la creación, la investigación y la difusión del flamenco y la danza española en la isla, con esta propuesta combina tradición, talento local y nuevas formas de expresión escénica.

Las entradas ya pueden comprarse en la página web del Ayuntamiento de Ibiza, donde se puede ver que apenas quedan butacas disponibles. El precio es de 12 euros.