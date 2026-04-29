La depuradora de Abaqua que trata un mayor caudal de agua, en Ibiza, muestra sus entrañas a políticos y asociaciones

La Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (Abaqua) ha abierto las puertas de la depuradora de sa Coma a responsables políticos y representantes de asociaciones para dar a conocer sus instalaciones y los tratamientos que se realizan en esta planta.

Según ha informado la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, la visita tuvo lugar este martes y contó con la participación de los concejales de Medio Ambiente de los ayuntamientos de Ibiza y Sant Antoni, Jordi Grivé y Josefa Torres, respectivamente, acompañados por integrantes de la Alianza por el Agua de Ibiza y Formentera.

Durante el recorrido, técnicos de Abaqua y personal de la UTE contratista explicaron el funcionamiento de las diferentes unidades del sistema, entre ellas el pretratamiento, la digestión, la decantación y el tratamiento de fangos. La depuradora de sa Coma es actualmente la instalación que trata un mayor caudal de las 82 plantas gestionadas por Abaqua.

Imagenes de la depuradora de Sa Coma. / Caib

Los asistentes se interesaron por cuestiones como el destino de los lodos generados en el proceso y su posible compatibilidad con el uso agrícola directo. En concreto, la concejala de Sant Antoni, Josefa Torres, preguntó por este aspecto durante la visita.

Inminente inicio de los trabajos de saneamiento

Por su parte, Jordi Grivé compartió con los asistentes el inminente inicio de los trabajos para sellar puntos de infiltración de agua de mar en la red de saneamiento. Según se explicó durante la visita, estas infiltraciones provocan la salinización del agua residual urbana, por lo que su corrección es un paso imprescindible para avanzar hacia su futura reutilización.

Abaqua ha destacado que 2025 fue el primer año completo de gestión de esta planta. Tras varias actuaciones y mejoras aplicadas después de su entrega, la instalación está ofreciendo, según la agencia, resultados muy elevados en el tratamiento de aguas residuales.

Está previsto que el próximo 18 de mayo el conseller de Medio Ambiente del Consell de Ibiza, Nacho Andrés, visite también la depuradora junto a la asociación Hay Soluciones para el Vertedero, con el objetivo de conocer de primera mano la instalación y su funcionamiento.