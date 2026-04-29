El Club Náutico Ibiza cierra el plazo para participar en 'Un Mar de Posibilidades'

El Club Náutico Ibiza ultima los preparativos de la vigesimosegunda edición de 'Un Mar de Posibilidades', su programa social más emblemático y una iniciativa ya consolidada en la isla, que acerca el mar a colectivos vulnerables mediante actividades terapéuticas, inclusivas y de integración social. El acto de presentación tendrá lugar hoy, miércoles 29 de abril, a las 17 horas, en el Centro Cultural de Jesús, coincidiendo con el cierre oficial del plazo de inscripción. Se trata de una cita clave para todas las entidades interesadas en participar en esta nueva edición del programa.

Con una trayectoria marcada por el compromiso social, 'Un Mar de Posibilidades' volverá a desplegar un amplio calendario de actividades que beneficiará a más de 300 personas de toda la isla, a través de 171 actividades adaptadas. En esta edición participarán 22 centros asistenciales —entre ellos residencias, hospitales, centros de día, colegios y centros de protección de menores—, así como 14 asociaciones dedicadas a la atención de personas con diversidad funcional, afecciones cognitivas o en riesgo de exclusión social.

Uno de los pilares del programa seguirá siendo 'Gent Gran', una línea específica orientada a combatir la soledad en personas mayores. Esta iniciativa contará con 13 actividades en horario de tarde, en las que usuarios y cuidadores podrán compartir experiencias en el mar, con el respaldo del Consell Insular de Ibiza.

Además, se han programado tres salidas de navegación en la embarcación 'Saga' dirigidas a colectivos de asistencia social, junto con el refuerzo de actividades de masoterapia y flotación, áreas que han demostrado un alto valor terapéutico en ediciones anteriores. El programa también pondrá especial atención en la mejora de la accesibilidad, incluyendo apoyo al transporte para facilitar la participación de los usuarios.

Participantes de "Un mar de posibilidades" el año pasado en Talamanca / Toni Escobar

16 nuevos voluntarios para este año

La iniciativa se sustenta en un trabajo sólido y contrastado, avalado por más de 200 informes de profesionales independientes, lo que convierte a 'Un Mar de Posibilidades' en una referencia de intervención social en el ámbito náutico. Otro de los ejes fundamentales será la formación de voluntariado. Este año, 16 nuevos voluntarios se suman a 14 veteranos en un curso gratuito que combina formación náutica —manejo de embarcaciones a motor, vela o kayak— con prácticas asistenciales y sanitarias. Como parte de su compromiso, los participantes deberán completar 36 horas de voluntariado dentro del programa.

'Un Mar de Posibilidades' cuenta con la colaboración de todos los municipios de la isla, el Govern Balear y entidades como Marina Ibiza, Fundación Abel Matutes, Valoriza M.A. y CaixaBank, que respaldan esta iniciativa social impulsada por el Club Náutico Ibiza.

El evento de esta tarde contará con la asistencia de representantes institucionales, patrocinadores y usuarios de las entidades participantes. La jornada estará amenizada por HipnopiA y la Productora Pauxa, y concluirá con una merienda abierta como celebración colectiva.

Desde el Club Náutico Ibiza recuerdan que el plazo de inscripción se cierra hoy, 29 de abril, a las 17 horas, coincidiendo con el acto público, e invitan a todas las entidades interesadas a no dejar pasar esta oportunidad de formar parte de un proyecto