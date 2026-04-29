Cuatro colores para identificar el producto fresco de Ibiza: la nueva campaña de 'Això sí, és d'Eivissa'

El Consell de Ibiza ha relanzado la campaña de promoción 'Això sí, és d’Eivissa' para impulsar el consumo de producto local y facilitar que los consumidores identifiquen el producto fresco de la isla en los establecimientos comerciales, coincidiendo con la llegada del mes de mayo, cuando la huerta de Ibiza inicia su temporada de máxima producción.

La institución insular ha presentado la iniciativa en la finca de Can Marines, en un acto al que han asistido el presidente del Consell de Ibiza y conseller de Medi Rural i Marí, Vicent Marí; el director insular de Medi Rural i Marí, Joan Marí, y el técnico de promoción agroalimentaria del Consell, Josep Lluís Joan.

Verduras y hortalizas de Ibiza. / C.I.E.

La campaña surgió durante el confinamiento con el objetivo de apoyar al sector primario y, según el Consell de Ibiza, tuvo “una gran acogida” entre la ciudadanía, contribuyendo a impulsar el consumo de producto local en un momento marcado por el descenso de la demanda turística. Además, permitió visibilizar a los productores de la isla y poner en valor su trabajo, acompañándose de la difusión de recetas tradicionales de temporada como herramienta para fomentar una alimentación basada en productos frescos y de proximidad.

Distintivo de colores

El distintivo 'Això sí, és d’Eivissa' cuenta con un código de colores que facilita la identificación de los productos: la etiqueta blanca corresponde al producto hortícola convencional, la verde al producto ecológico, la roja identifica la carne fresca y la azul los productos del mar. De esta forma, la campaña amplía su presencia a carnicerías y pescaderías ante la demanda del sector comercial.

Distintivos de colores. / C.I.E.

Este año, la iniciativa da un paso más con el impulso de su presencia digital, mediante la creación de perfiles en Instagram y Facebook para dinamizar la comunicación, difundir el calendario de temporada y dar visibilidad a productores, elaboradores y comerciantes. También se ha creado un canal de YouTube que acogerá vídeos de recetas y visitas a los productores, reforzando los tres ejes principales de la campaña: producto de Ibiza, tradición y cocina.

Vicent Marí ha destacado que “esta campaña es una herramienta fundamental para continuar apoyando a nuestro sector primario, poniendo en valor la calidad de los productos de Ibiza y facilitando que el consumidor los identifique y los elija”. Marí ha hecho un llamamiento a los productores y a los establecimientos comerciales “a sumarse a esta iniciativa que nos ayuda a reforzar nuestra identidad, a dinamizar la economía local y a garantizar el futuro del campo y del mar de Ibiza”.

Vicent Marí, a la derecha, durante la presentación de la campaña. / C.I.E.

Asimismo, Marí ha remarcado que “apostar por el producto local no solo es una cuestión de calidad y proximidad, sino también de sostenibilidad y de compromiso con el territorio”, y ha insistido en la importancia de “continuar fortaleciendo la conexión entre productores, comercio y consumidores”.

Desde el Consell de Ibiza se recuerda que la elección de productos del campo y del mar de la isla tiene un impacto directo en la conservación del paisaje rural, al tiempo que fomenta la actividad del sector primario y el comercio de proximidad, siendo el producto fresco, según la institución, uno de sus principales valores diferenciales.