Ibiza estrenará Bachillerato de Excelencia: solo 30 plazas en el instituto Algarb de Sant Josep para alumnos de alto rendimiento

El institito Algarb de Sant Josep será el centro de Ibiza que acogerá el nuevo Programa de Bachillerato de Excelencia, una oferta educativa dirigida al alumnado con alto rendimiento académico que se implantará en Baleares a partir del próximo curso 2026-2027. En el caso de Ibiza, el programa contará inicialmente con 30 plazas y un aula de excelencia de primer curso de Bachillerato. También se pondrá en marcha en el nuevo instituto Llorenç Villalonga de Palma, con 70 plazas, y en el Joan Ramis i Ramis de Maó, con otras 30.

La conselleria de Educación y Universidades ha informado de que, en esta primera fase, el Bachillerato de Excelencia se podrá cursar en las modalidades de Ciencias y Tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales. Más adelante está previsto incorporar también la modalidad de Artes, en la vía de artes plásticas y diseño.

Un mayor nivel de exigencia para los alumnos

El conseller Antoni Vera ha presentado este nuevo programa, que busca ofrecer una formación con mayor nivel de exigencia, profundización y especialización al alumnado con mejores resultados académicos. La metodología estará basada en la investigación, la reflexión crítica, el trabajo autónomo y el desarrollo de la capacidad de análisis, síntesis y comunicación.

El acceso dará prioridad a los alumnos que obtengan el Premio Extraordinario de ESO, una convocatoria que la conselleria pondrá en marcha por primera vez. Las pruebas se celebrarán el 28 de mayo e incluirán exámenes de matemáticas, lengua inglesa, comentario histórico en catalán y comentario científico en castellano.

En Ibiza, una de las sedes de estas pruebas será en el instituto Santa Maria de Ibiza. Para presentarse, los estudiantes deberán haber cursado toda la Secundaria en un centro del Estado español, estar matriculados en 4º de ESO en Baleares y contar con una media mínima de 9,35 hasta 3º de Secundaria.

Los ocho alumnos con mejores calificaciones recibirán un premio de 500 euros cada uno. El orden de prioridad para acceder al Bachillerato de Excelencia será, primero, para los ganadores de estos premios; después, para quienes se hayan presentado y hayan obtenido al menos un 8; y, finalmente, para los alumnos con una media mínima de 8 en 4º de Secundaria.

Las inscripciones para los Premios Extraordinarios de ESO estarán abiertas del 4 al 13 de mayo, mientras que la presentación de solicitudes para la preinscripción en el Bachillerato de Excelencia será del 1 al 10 de junio.