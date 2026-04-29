El parque infantil de Platja d'en Bossa, más cerca de volver a abrir: el Ayuntamiento de Ibiza empieza las obras

El Ayuntamiento de Ibiza ha iniciado el cambio de pavimento en el parque infantil de Platja d’en Bossa, una actuación que permitirá avanzar en la reforma de este espacio público, cerrado desde hace meses y objeto de críticas vecinales y políticas por el retraso de las obras.

El inicio de estos trabajos se produce después de que los vecinos lleven meses denunciando el estado y el cierre de las instalaciones. "Desde finales del verano pasado no tenemos novedades sobre qué va a suceder con el parque", denunciaron los vecinos el pasado mes de marzo, al ver que pasaba el tiempo y todo seguía igual. Además, criticaban duramente la falta de información por parte del Ayuntamiento.

Críticas a las que se sumó el PSOE de Ibiza, que denunció este martes el “abandono” del parque infantil y el deterioro del área deportiva anexa. Los socialistas aseguraron que la situación estaba generando “un profundo malestar” entre los vecinos y afectaba directamente a las familias y a los niños de la zona.

Según el Grupo Municipal Socialista, las obras llevaban meses paradas y el entorno presentaba vallas dañadas, materiales acumulados y “una clara falta de mantenimiento”. La concejala socialista Carmen Boned afirmó que “lo que debía ser un espacio de juego y convivencia, que el PSOE ya dejó reformado, se ha convertido en una zona degradada, insegura e impracticable”.

La formación reclamó al Ayuntamiento explicaciones sobre el estado de los trabajos, un calendario claro para su finalización y medidas urgentes para garantizar la seguridad y el mantenimiento del espacio mientras durasen las obras.

Desde el Ayuntamiento señalaban que el parque tuvo que cerrarse tras las lluvias registradas el pasado 30 de septiembre. Según explican fuentes municipales, aunque el espacio ya se había clausurado previamente por las obras de instalación de sombras, las precipitaciones provocaron un deterioro en el pavimento que obligó a mantener el parque cerrado por motivos de seguridad.

Con el inicio del cambio de pavimento, el Consistorio da un nuevo paso para recuperar el parque infantil y devolver a los vecinos de Platja d’en Bossa un espacio de juego y convivencia destinado especialmente a los niños del barrio.