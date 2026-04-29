Huelga de médicos en Ibiza: casi un millar de citas canceladas durante la semana

Las cifras de personas que se han visto afectadas por la huelga de médicos en Ibiza y Formentera asciende otro día más: esta semana ya van 968 citas canceladas, casi un millar. Los médicos van a la huelga en toda España ante la falta de acuerdo con el Ministerio de Sanidad por el Estatuto Marco, como han explicado este miércoles en la concentración del colectivo en Vara de Rey. En la concentración han pedido, además, la dimisión de la propia ministra, Mónica García.

Los "actos médicos", como se refieren desde la conselleria balear de Salud, incluyen: pruebas diagnósticas, consultas de Atención Primaria y con el especialista y operaciones. En la tercera jornada de la semana se han cancelado 8 operaciones (7 menos que el día anterior), 117 citas de ámbito hospitalario, pruebas diagnósticas y radiológicas y consultas con médicos especialistas, (44 más que el martes) y 263 citas en los centros o unidades básicas de salud (133 más que el martes y 27 más que el lunes).

Citas totales suspendidas

En total, se han suspendido esta semana, hasta el momento: 37 intervenciones quirúrgicas, 302 consultas de los hospitales Can Misses y de Formentera y 629 citas de Atención Primaria.

Desde Salud recuerdan que, en el caso de las operaciones y las citas con los especialistas y para pruebas diagnósticas se llamará a los pacientes para reprogramarlas. Por contra, aquellos usuarios a los que se haya cancelado una cita en Atención Primaria deberán solicitarla de nuevo si siguen necesitándola.