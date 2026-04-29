Estudiantes de Ibiza triunfan en los literarios Premis Sant Jordi 2026

El Consell de Ibiza ya ha dado a conocer las obras ganadoras de los Premis Sant Jordi 2026, que este año han alcanzado su 32ª edición en las categorías literarias y la 11ª en la modalidad de Punts de Llibre, dirigidas al alumnado de Secundaria y Bachillerato de la isla.

Los jurados se reunieron este lunes para deliberar y seleccionar los trabajos premiados en las diferentes categorías, en una edición que, según el Consell de Ibiza, ha estado marcada por la calidad y la variedad temática de las obras presentadas.

En los Premis Sant Jordi de Punts de Llibre, el jurado destacó la presencia de propuestas con una temática reflexiva y profunda, así como la calidad del diseño, la composición y el concepto de los trabajos. Los premios han sido para Mariola Tirado Moreno con Un punt de fantasia, Pinru Zhouwang con Les meravelles de l’espai, Xia Santiago Chongjin con El príncep d’or, Safae Danguir El Abboudi con Des de la sang, Daniela Rivera Ospina con Els somnis mai envelleixen, y Rodrigo Alonso Diez Canseco Mendoza con Mirada infinita.

En relación con el concurso literario, el jurado ha destacado el nivel "muy igualado" entre los participantes y ha valorado especialmente la profundidad temática, el estilo, la ortografía y la influencia literaria de los trabajos presentados.

Premios en narrativa

En la categoría de narrativa de ESO, el primer premio ha sido para Atrapats entre les veus, de Laura Romero Irurre, y el segundo para El garrover, de José Antonio Guasch Costa. En narrativa de Bachillerato, el primer premio ha recaído en La tirania de les hores, de Elisabeth Escandell Escandell, mientras que el segundo premio ha sido para Defcon 2, de Mia Tomati.

Premios en poesía

En poesía de ESO, el primer premio ha sido para El dens silenci del temps i de la mar, de Laia Marí Torres, y el segundo para Suspesa al límit, de Leeloo Quemin Tolmer. En poesía de Bachillerato, el primer premio ha sido para La clau, de Elisabeth Escandell Escandell, y el segundo para Sa mort des ametllers, de Andreu Tur Juan.

Los Premis Sant Jordi, impulsados por el departamento de Cultura del Consell de Ibiza, tienen como objetivo fomentar la creación literaria en lengua catalana y dar voz al alumnado. Los miembros del jurado han agradecido la participación y el esfuerzo de los estudiantes, así como han animado a los centros educativos a continuar presentando trabajos en futuras ediciones.