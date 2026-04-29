La "especulación urbanística" dispara el precio de los alquileres comerciales en Ibiza, según la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomo

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha señalado a la "especulación urbanística" como uno de los principales factores de la subida simultánea de los precios de los locales comerciales y de la vivienda en Baleares, una presión que en Ibiza alcanza algunas de las cifras más elevadas del archipiélago.

Según un estudio elaborado por la organización sobre la evolución del precio de los locales comerciales de menos de 100 metros cuadrados y de la vivienda entre 2020 y 2025, ambos mercados se encuentran "fuertemente tensionados" por dinámicas vinculadas a la retención de inmuebles, la concentración de la propiedad y la presión del mercado turístico.

En el caso de Ibiza, UPTA advierte de que los precios de los locales comerciales en las zonas con mayor actividad económica y turística se sitúan entre los más altos de Baleares. Un local tipo de unos 80 metros cuadrados puede alcanzar alquileres mensuales de entre 2.000 y 3.500 euros, por encima de los importes registrados en otros municipios como Maó, Ciutadella o Inca.

La organización subraya que los precios medios autonómicos, situados entre 8 y 18 euros por metro cuadrado para locales de menos de 100 metros cuadrados, no reflejan la realidad de las principales calles comerciales ni de los centros urbanos con mayor demanda, donde el coste de emprender se dispara.

El alquiler del local, hasta la mitad de los costes del negocio

Según el informe, el alquiler del local comercial supone ya entre el 40% y el 50% de los costes directos de un pequeño negocio en Baleares, lo que lo convierte en el principal factor de presión económica sobre el comercio local.

UPTA alerta de que esta situación afecta con especial intensidad a los autónomos que, además de pagar el alquiler de su negocio, deben hacer frente también al coste de su vivienda. Esta doble carga resulta especialmente dura en territorios como Ibiza, donde el mercado inmobiliario se encuentra sometido a una fuerte presión turística y los costes de vida figuran entre los más elevados.

En cuanto a la vivienda, el estudio apunta que el mercado mantiene una tendencia claramente alcista en Baleares. La media autonómica se sitúa entre 14 y 18 euros por metro cuadrado, con un incremento cercano al 8% en el último año y una subida acumulada de entre el 30% y el 45% desde 2020.

En Ibiza, los precios de la vivienda rondan entre 18 y 22 euros por metro cuadrado, por encima de Palma, Maó, Ciutadella e Inca. Para UPTA, esta evolución confirma que los mercados de locales comerciales y vivienda han avanzado de forma paralela en los últimos cinco años, especialmente en zonas de alta demanda turística como Ibiza y Palma.

"Cada vez más inaccesible para los autónomos"

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha advertido de que Baleares es, "sin lugar a duda", uno de los territorios donde resulta más difícil rentabilizar un pequeño negocio debido a los elevados precios tanto del alquiler de locales como de la vivienda.

Abad ha señalado que el peso del turismo y la concentración de la propiedad están generando un mercado "cada vez más inaccesible para los autónomos". A su juicio, se trata de un modelo que "prioriza la rentabilidad a corto plazo frente a la sostenibilidad económica y social del territorio".