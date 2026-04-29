Endesa revisa desde el aire líneas eléctricas de Ibiza para prevenir incendios forestales

Endesa, a través de su filial de redes e-Distribución, ha incluido Ibiza en una nueva campaña de revisiones preventivas de líneas eléctricas de media tensión situadas en zonas con presencia de masa forestal y en entornos singulares. La actuación se lleva a cabo antes del inicio de la temporada estival, un periodo especialmente sensible por el aumento del riesgo de incendios forestales.

En la isla, los vuelos de inspección se han realizado en puntos como Portinatx, Sant Antoni y Santa Eulària, entre otros. El objetivo de esta campaña es anticipar posibles puntos de mejora en la infraestructura eléctrica, reducir el riesgo de incendios forestales y garantizar el buen funcionamiento de la red en los meses previos al verano. Las revisiones se realizan mediante vuelos con un helicóptero equipado con cámara termográfica y, en algunos casos, con cámara de alta definición. La termografía permite detectar la radiación infrarroja e identificar sobrecalentamientos o anomalías no visibles a simple vista, conocidos como "puntos calientes".

Esta tecnología facilita que la compañía pueda intervenir de forma preventiva antes de que esas incidencias puedan derivar en averías o en situaciones de riesgo. La información obtenida durante las inspecciones permite planificar actuaciones sobre el terreno cuando se detectan puntos de mejora.

Una inversión de 209.672 de euros

La campaña forma parte del mantenimiento preventivo y predictivo que Endesa desarrolla de manera recurrente a través de su filial de redes. Con esta actuación, la compañía busca reforzar la seguridad de la infraestructura eléctrica, la resiliencia de la red y la continuidad del suministro. Endesa ha destinado a esta campaña una inversión total de 209.672 euros para revisar 1.015 kilómetros de líneas eléctricas aéreas en distintos territorios, entre ellos Ibiza. La actuación se enmarca en el compromiso de la compañía con la prevención de incendios, la protección de los entornos forestales y la mejora continua de la calidad del suministro eléctrico antes del verano.