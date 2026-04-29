Empresas privadas compensarán su huella de carbono reforestando las praderas de posidonia de Talamanca

Cuenta el biólogo marino Manu San Félix que recuerda las primeras veces que buceó en la bahía de Talamanca cuando llegó a Ibiza. Recuerda ver diferentes especies como caballitos de mar, sepias, peces variados y, sobre todo, "un brillo que no es el que ahora tiene". Por aquel entonces, dice, soñaba con ser testigo de la recuperación del mar Mediterráneo. "Sin embargo, mirando atrás, veo que ha sucedido lo contrario", lamenta San Félix.

Talamanca es, precisamente, el escenario de la presentación de una nueva metodología del Govern balear para la medición de la absorción y reducción de CO2. "Lo que hemos tramitado con el Govern es la metodología de cálculo de absorción de CO2 mediante posidonia. Tenemos una alianza con la Asociación Vellmarí, de Manu San Félix, y lo que hemos hecho es complementar el trabajo que hacen reforestando el fondo marino mediante posidonia en praderas degradadas, muchas veces por fondeos ilegales y emisarios", explica Germán Alcayde, presidente ejecutivo de Absorbe CO2, empresa encargada de gestionar el proyecto. "Con el proyecto de Talamanca, queremos trabajar en la replantación de posidonia en la bahía con la financiación de empresas privadas, que se beneficiarán de esta nueva metodología del Govern para compensar su huella de carbono mediante los créditos o bonos que emite y certifica el Govern", añade Alcayde.

Alcayde, San Félix y Triguero, este miércoles en la presentación del proyecto / Absorbe CO2

El proyecto, con financiación de empresas privadas, proyecta replantar una hectárea de la bahía de Talamanca. "Para ello contamos con esas empresas privadas que se beneficiarían de esos créditos y bonos", indica Alcayde. Las inmersiones para realizar la reforestación, a una profundidad de entre cinco y diez metros, son el principal coste del proyecto y las llevará a cabo la Asociación Vellmarí de Formentera, quienes ya trabajan en la actualidad en proyectos de reforestación de posidonia en la isla menor de las Pitiusas. Según explica el presidente de Absorbe CO2, está previsto el inicio de los trabajos de reforestación de posidonia en octubre, con una duración estimada de dos años para conseguir la restauración de la bahía. Sin embargo, Alcayde confiesa estar pendientes de la tramitación de un campo de boyas en Talamanca.

Campo de boyas

"El proyecto depende ahora mismo de la tramitación del campo de boyas del ministerio. Tenemos todos los permisos solicitados, tanto en el Govern, como Ayuntamiento y Consell, simplemente necesitaríamos por parte del Gobierno que tramitaran este campo de boyas para impedir el fondeo y se considere una zona de exclusión para poder bucear", explica Alcayde. De no ejecutarse el campo de boyas, el presidente de Absorbe CO2 asegura que trabajarían con el actual balizamiento de la línea de baño, aunque resultara en una menor extensión. "En ese caso podríamos hacer medio proyecto", cuenta.

El alcalde de Vila, Rafael Triguero, en la presentación del proyecto / Absorbe CO2

El alcalde de Vila, Rafael Triguero, reclama también durante su intervención en la presentación en la presentación del proyecto la instalación de estas boyas. "Podemos seguir plantando posidonia, pero mientras sigamos teniendo en esta bahía los fondeos incontrolados de chárteres ilegales que se dan día a día en verano, poco podremos hacer", lamenta Triguero. "Necesitamos de ese proyecto de regularización de boyas ecológicas para minimizar el impacto que tiene sobre esta magnífica bahía", añade el alcalde. Triguero aprovecha también para recordar que la posidonia oceánica es Patrimonio de la Humanidad declarado por la Unesco.

20 plantas por metro cuadrado

La metodología aprobada por el Govern establece que son 20 plantas por metro cuadrado, que crecen aproximadamente 10 centímetros hacia los lados y hacia arriba. "Lo que tenemos aprobado por el Govern es una compensación de 3,66 toneladas por hectárea. Además, estamos obligados a mantener la plantación durante 50 años y durante este periodo tiene que estar supervisada y monitoreada mediante estándares oficiales", explica Alcayde.

"Es una metodología pionera que permitirá, calculando con rigor técnico y apoyo administrativo, la absorción de CO2 generada mediante proyectos de restauración de praderas de posidonia oceánica", comenta Antoni Costa, vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda y de Innovación del Govern balear. "Hablar de posidonia aquí no es hablar de un concepto abstracto, sino del paisaje submarino, de la transparencia de nuestras aguas, la protección de nuestras playas, biodiversidad, turismo e identidad de todo el Mediterráneo", reflexiona Costa. El vicepresidente anima al sector empresarial de las islas a involucrarse en proyectos como este. "Hay oportunidades para compensar emisiones con impacto real y participar en la protección de uno de los ecosistemas más valiosos del planeta", destaca Costa.

El biólogo marino, Manu San Félix, en su intervención en la presentación / Absorbe CO2

Para San Félix, Talamanca es el escenario "ideal" para iniciar este tipo de proyectos. "Tiene el nombre de Ibiza detrás, conocido mundialmente. Restaurando esta bahía podemos generar ese movimiento que hace falta para recuperar el Mediterráneo", asegura el biólogo, quien afirma querer escalar el proyecto a Mallorca y a otros lugares de la costa catalana. También en Ibiza, Alcayde declara su intención de ampliar el proyecto a otras zonas como Cala d'Hort y puntos del norte de la isla.