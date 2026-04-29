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Un dron para detectar asentamientos ilegales y pernoctación de caravanas en zonas boscosas o de difícil acceso en Ibiza

La Policía Local de Sant Antoni inicia una campaña intensiva de control y vigilancia

Un asentamiento desmantelado por la Policía Local de Sant Antoni.

Un asentamiento desmantelado por la Policía Local de Sant Antoni. / A.S.A.

Redacción Digital

Ibiza

La Policía Local de Sant Antoni ha puesto en marcha una campaña intensiva de control y vigilancia de posibles asentamientos irregulares y de la pernoctación en vehículos como caravanas, coincidiendo con el inicio de la temporada estival, según ha infomado en un comunicado el Ayuntamiento de Sant Antoni. El operativo se lleva a cabo de forma conjunta por la Unidad de Medio Ambiente y la Unidad de Proximidad de la Policía Local, con la colaboración de los Agentes de Intrusismo y Convivencia (AIC). Asimismo, los agentes también cuentan con el dron de la Policía Local de Sant Antoni para reforzar la vigilancia en zonas boscosas o de difícil acceso.

Aunque el control se desarrolla en todo el término municipal, se está prestando especial atención a aquellas zonas especialmente sensibles o susceptibles de albergar este tipo de asentamientos o vehículos destinados a vivienda, como aparcamientos, caminos rurales, así como zonas boscosas o costeras, incluidas playas y puntos desde los que se puede presenciar la puesta de sol.

Una chabola en medio del bosque.

Una chabola en medio del bosque. / A.S.A.

Las actuaciones policiales se están realizando en base a las Ordenanzas Municipales de Convivencia de Sant Antoni, la Ley 6/1997, de 8 de julio, del Suelo Rústico de las Illes Balears, y la Ley 5/2024, de 11 de noviembre, de control de la afluencia de vehículos en la isla de Ibiza durante el periodo de aplicación correspondiente.

El Ayuntamiento vigila la pernoctación en vehículos.

El Ayuntamiento vigila la pernoctación en vehículos. / A.S.A.

Desmantelamiento de asentamientos

Esta campaña da continuidad a las actuaciones que la Policía Local viene desarrollando en los últimos meses para combatir este tipo de situaciones en el municipio. En este sentido, en este mes de abril, agentes de la Unidad de Medio Ambiente, en colaboración con los servicios de limpieza municipales, procedieron al desmontaje de varios asentamientos en la zona de Sa Talaia y al control de otros tres vehículos utilizados como vivienda en el área de estacionamiento contigua al Camí des Regueró. Además, la Policía Local ha iniciado la localización y control de otros puntos del municipio, actuando ya en zonas como Sant Rafel, Santa Agnès, Buscastell, Ses Variades o Sa Serra, donde se han intensificado las labores de vigilancia y control.

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El Ayuntamiento de Sant Antoni agradece la colaboración ciudadana, que en numerosos casos facilita el aviso y la detección de estas situaciones.

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