El álbum
Detenido un conductor que huyó tras chocar contra un taxi
La Policía Local de Sant Josep detuvo el 27 de abril a un conductor que huyó tras chocar frontalmente contra un taxi estacionado en la parada de Sant Jordi el sábado 25. No hubo heridos. La colaboración ciudadana, el rent a car y la búsqueda policial permitieron localizarlo. Le imputan falsedad documental y un delito contra la seguridad vial.
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