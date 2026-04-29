Detenido un conductor que huyó tras chocar contra un taxi

La Policía Local de Sant Josep detuvo el 27 de abril a un conductor que huyó tras chocar frontalmente contra un taxi estacionado en la parada de Sant Jordi el sábado 25. No hubo heridos. La colaboración ciudadana, el rent a car y la búsqueda policial permitieron localizarlo. Le imputan falsedad documental y un delito contra la seguridad vial.