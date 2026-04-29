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Detenido un conductor que huyó tras chocar contra un taxi

Detenido un conductor que huyó tras chocar contra un taxi | P.L.S.J.

Detenido un conductor que huyó tras chocar contra un taxi | P.L.S.J.

La Policía Local de Sant Josep detuvo el 27 de abril a un conductor que huyó tras chocar frontalmente contra un taxi estacionado en la parada de Sant Jordi el sábado 25. No hubo heridos. La colaboración ciudadana, el rent a car y la búsqueda policial permitieron localizarlo. Le imputan falsedad documental y un delito contra la seguridad vial.

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