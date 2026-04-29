La Alianza por el Agua urge a reutilizar el agua depurada en Ibiza para afrontar la crisis hídrica

La Alianza por el Agua reclama a las administraciones que aceleren las actuaciones necesarias para que el agua depurada en la nueva estación depuradora de aguas residuales de Ibiza, ubicada en sa Coma, pueda reutilizarse y no acabe perdiéndose en el mar. La entidad considera que, en un contexto de crisis hídrica recurrente, el aprovechamiento de este recurso debe convertirse en una prioridad para la isla.

La organización defiende que el agua regenerada puede ser un recurso hídrico alternativo esencial para el sector agrario, así como para usos municipales como el riego de parques y jardines. Además, plantea que también podría destinarse a la recarga del acuífero de Serra Grossa, gravemente agotado y salinizado por la sobreexplotación histórica derivada de la fuerte demanda urbana y turística.

La Alianza por el Agua trasladó esta reivindicación durante una visita realizada este martes a las instalaciones de la nueva depuradora de sa Coma, que recibe la mitad de las aguas residuales de la isla. Los miembros de la entidad constataron el buen funcionamiento de la infraestructura, cuya puesta en marcha habían reclamado durante años para sustituir a la antigua depuradora, ya obsoleta.

El reto pendiente es reutilizar el agua

Durante años, las aguas residuales procedentes de la ciudad de Ibiza y de las poblaciones de Jesús, Puig d’en Valls, Santa Gertrudis y Sant Rafael se vertían al mar con una depuración deficiente. La nueva EDAR supone, según la entidad, un avance importante para corregir esta situación, aunque insiste en que el reto pendiente es cerrar el ciclo del agua mediante su reutilización.

En la visita participaron técnicos de la Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental y de la empresa explotadora UTE Facsa-Isla Asfalto-Excavaciones Bufí, que explicaron a los asistentes las distintas etapas del proceso de depuración. También estuvieron presentes los responsables municipales de Medio Ambiente de Ibiza y Sant Antoni, Jordi Grivé y Pepita Torres.

Por parte de la Alianza por el Agua asistieron representantes de las cooperativas agrícolas de Ibiza, la asociación del Vall des Rafal Trobat, el Institut d’Estudis Eivissencs, Regenerantura, Voluntaris Eivissa, Casita Verde, la Asociación Ibérica de Piscinas Naturalizadas, Salvem Sa Badia y Fomento de Turismo.

Una pieza clave para afrontar la escacez de agua en Ibiza

Los miembros de la Alianza valoraron positivamente la reutilización de los fangos residuales para la generación de metano como fuente de energía. También destacaron que la nueva depuradora incorpore la maquinaria necesaria para aplicar un tratamiento cuaternario, que permitiría regenerar el agua depurada para futuros usos agrarios, urbanos o ambientales.

Sin embargo, la entidad lamenta que la salinidad actual de las aguas residuales que llegan a la depuradora impida por ahora su reutilización. Según informó el concejal de Medio Ambiente de Ibiza, este mes de mayo comenzarán actuaciones de mejora en el alcantarillado de la ciudad para reducir la entrada de agua de mar en las tuberías. Con estas obras se espera rebajar la salinidad hasta niveles suficientes para poder reutilizar el agua tratada.

La Alianza por el Agua insistió en que los responsables municipales deben priorizar todas las actuaciones necesarias para aprovechar el agua depurada de Sa Coma. A juicio de la organización, la nueva depuradora debe convertirse no solo en una infraestructura de tratamiento, sino en una pieza clave para afrontar la escasez de agua y reducir la presión sobre los recursos hídricos de Ibiza.