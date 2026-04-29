Cuenta atrás para la nueva sede del Patronato de Música de Ibiza

Las obras de reforma del centro cultural de Can Ventosa, con las que se ampliará y acondicionará el espacio dedicado al Patronato Municipal de Música de la ciudad de Ibiza, comienzan a partir de la semana que viene y tendrán una duración de un año, tal y como ha anunciado este miércoles el alcalde, Rafael Triguero. Los trabajos provocarán el cierre ocasional de la calle Carles III y, en menor medida, de la calle Felipe II, según ha avanzado.

La renovación de Can Ventosa supone una inversión de 2,7 millones de euros y se financia íntegramente con los fondos aportados por el Consell de Ibiza mediante la Ley de Capitalidad, con la que el Ayuntamiento recibe una inversión extraordinaria de la administración insular y del Govern balear. A la espera del inicio de las obras, las clases de música que se imparten en este edificio se han trasladado, de manera provisional, al colegio de sa Graduada.

Inicialmente, la biblioteca de Can Ventosa seguirá abierta en su misma ubicación, ya que, según las previsiones de la constructora adjudicataria, las molestias de las obras no afectarán a su interior. No obstante, Triguero ha avanzado que, "si hay muchos ruidos", no se descarta su traslado temporal.

Críticas de la oposición

Triguero ha comparecido este miércoles junto al vicepresidente del Govern balear, Toni Costa, y la consellera de Promoción Económica, Maria Fajarnés, para recordar los principales proyectos financiados por la Ley de Capitalidad que se desarrollarán este año, que ya habían sido presentados con anterioridad, como la ampliación de Can Ventosa y la contratación de 19 nuevos agentes para la Policía Local. Estos fondos compensatorios fueron aprobados en 2019 y, desde entonces, el Ayuntamiento de Ibiza ha recibido una inyección económica de 11 millones de euros.

Por su parte, el grupo municipal del PSOE ha criticado en un comunicado “el grave incumplimiento” de los convenios de Capitalidad, ya que, según denuncian, varios de los proyectos contemplados no se han comenzado o están paralizados “a pesar de contar con financiación prevista desde 2023”. Los socialistas citan la remodelación de la avenida España, la instalación de pérgolas fotovoltaicas en aparcamientos públicos y la propia ampliación de Can Ventosa, aún pendientes de ejecución.

Igualmente, el PSOE critica que el tanque de tormentas de Platja d'en Bossa y el proyecto deportivo de Can Misses sigan “sin finalizar ninguno de ellos”. Como ejemplo de “una absoluta falta de planificación y una preocupante incapacidad de gestión”, el portavoz socialista, Rafa Ruiz, alude a la ampliación de Can Ventosa, un proyecto que ya aparecía en el convenio de Capitalidad de 2025 y se repite este año.