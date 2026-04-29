Médicos en huelga en Ibiza: "Nuestros pacientes nos importan mucho, pero vamos a seguir luchando"

"Estamos viendo que el Ministerio, la contraparte, elude responsabilidades continuamente: dicen que ellos no son competentes para muchas cosas, pues si no son competentes, que se retiren". De esta manera, exige David Fernández, médico del 061 y portavoz del Sindicato Médico de Baleares (Simebal) de Ibiza, la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García Gómez, durante la concentración de este miércoles en Vara de Rey, a la que asisten varias decenas de médicos, familiares y pacientes.

"Parte de la lectura del manifiesto debía servir como motivación para nuestros compañeros, puesto que la huelga supone un desgaste tremendo", explica Fernández tras la concentración: "Al final, repercute en tu sueldo y en que tú estés dejando a pacientes sin asistir. Lo único que hacemos con esto es embolsarnos el trabajo para después, porque nadie va a venir a hacérnoslo, y menos en un sitio como Ibiza, en el que tenemos listas de espera tan largas que cualquier acción pasa una factura emocional, no solo del bolsillo", asevera el portavoz, ante los gastos económicos, que ascienden a los 7,2 millones de euros, que han supuesto la huelga de médicos para las Baleares, como afirmaba el pasado jueves la consellera de Salud, Manuela García Romero.

Cómo reciben la huelga los pacientes

En la concentración de hoy no solo había médicos, también asisten pacientes, como dos vecinas de Ibiza que acuden, preguntándose: "Si no, ¿quién nos va a curar?". Afirman tener médicos en la familia y, a raíz de ello, simpatizar con la causa. "48 horas de guardia hacía mi marido", recuerda una mujer de la tercera edad sobre las condiciones con las que vivían en su momento. Ante lo que les trasmiten los pacientes a los médicos en huelga, Fernández afirma: "Creo que entienden el fondo de la huelga, si de alguna manera se consigue que se regularicen nuestros horarios y pasamos a tener los mismos que cualquier empleado público, esto va a repercutir en que entren más médicos en el sistema. Si no, no va a ser funcional".

"Tenemos varios pacientes oncológicos aquí convocados y han visto que la atención, a pesar de las condiciones, ha sido de alta calidad y que se les ha animado y que se les ha ayudado", explica Fernández sobre los pacientes y la continuidad de la huelga: "Nosotros no queremos seguir así y, aunque nuestros pacientes nos importan mucho, vamos a seguir luchando", sostiene.

Por qué siguen con la huelga

"Esta lucha no es solo por los derechos laborales de los médicos y facultativos, es también por todos nuestros pacientes y por la salud de la sanidad pública", mantiene Fernández durante la lectura del manifiesto: "Después de 16 días de huelga, sin avances en la negociación por la actitud de un ministerio inoperante, incapaz de dar soluciones a una huelga nacional con grave impacto asistencial, el colectivo médico y facultativo sufre un desgaste emocional por las implicaciones que para nosotros y nuestros pacientes conlleva sostener una huelga médica indefinida. Estamos en una fase en la que los efectos de la huelga aún no se han traducido en concesiones visibles y hay que aceptar que las huelgas largas suelen tener un punto de inflexión tardío", considera el portavoz.

"Algunos compañeros pueden pensar que este esfuerzo no está sirviendo para nada y eso es peligroso porque es la antesala de la indefensión aprendida en la que muchas veces elegimos caer los médicos", lamenta Fernández, que cree que hay que combatir ese sentimiento de "dejar de actuar": "Si después de 16 días no hay resultados visibles, no es porque la movilización no sea fuerte, es por la falta de respuesta de la administración".

"Aunque no haya grandes victorias, hay avances, porque seguimos demostrando unidad como colectivo y coherencia en la representación de sindical. Hemos desarticulado el relato intoxicador de la ministra Mónica García. Hemos implicado a las consejerías de todas las comunidades autónomas para que exijan y sean partícipes de la solución a este conflicto y seguimos contando con el apoyo social de nuestros pacientes, que entienden que gran parte de las mejoras que exigimos redundarán en una mejora global y particular de la calidad asistencial", sintetiza el médico.