Cazadas 85 personas tirando la basura fuera de horas o de los contenedores en Ibiza: 40.000 euros en multas en Sant Josep

El Ayuntamiento de Sant Josep ha iniciado en los últimos tres meses 85 expedientes sancionadores por vertidos fuera de los contenedores o en espacios no habilitados, tras reforzar los mecanismos de control para garantizar la correcta gestión de los residuos en el municipio, según ha informado el Consistorio en una nota. Las sanciones oscilan entre los 300 y los 5.000 euros, en función de la gravedad de los hechos y del volumen de los residuos depositados, con un importe total acumulado que se sitúa en torno a los 40.000 euros.

Estas actuaciones son fruto del dispositivo de vigilancia impulsado por el departamento de Medio Ambiente, que combina el trabajo de un equipo de supervisores con el sistema de cámaras instalado recientemente en diferentes puntos de contenedores del municipio. En concreto, 20 expedientes se han iniciado gracias a las grabaciones de las cámaras, mientras que 65 corresponden a infracciones detectadas por los supervisores.

El Ayuntamiento sostiene que estas medidas responden a la necesidad de frenar las conductas incívicas de “una minoría de la población” que continúa depositando residuos de manera incorrecta, lo que, según el Consistorio, genera un impacto negativo sobre el entorno e incrementa los costes de recogida y tratamiento. En este sentido, el Ayuntamiento recuerda que estos comportamientos afectan directamente a la calidad del espacio público y al conjunto de la ciudadanía.

Cámaras de vigilancia

El dispositivo de vigilancia se despliega durante todo el día, mañanas, tardes y fines de semana, con el objetivo de cubrir el máximo de franjas horarias. Las cámaras, además, se revisan diariamente y pueden reubicarse según las necesidades detectadas para mejorar su eficacia.

Este refuerzo del control se complementa con las campañas de educación ambiental que el Ayuntamiento desarrolla desde hace años, tanto de manera presencial como a través de las redes sociales, con el objetivo de fomentar hábitos responsables entre la ciudadanía y el tejido empresarial.

Por último, el Ayuntamiento recuerda que los residuos voluminosos que no se pueden depositar en los contenedores convencionales deben trasladarse a la Xarxa insular de Deixalleria, un servicio que además permite acceder a bonificaciones en la tasa de residuos, al Área Ambiental Ca na Putxa o a Reciclajes y Derribos Santa Bárbara.