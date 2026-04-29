Economía
Banca March, sobre el comprador de vivienda en Ibiza: "Se magnifica" el que se decanta por villas de lujo, "pero el residente también compra"
El banco destaca la fortaleza de la economía familiar local para afrontar hipotecas, a pesar de la complejidad del mercado inmobiliario balear
La inversión crediticia de Banca March en Ibiza y Formentera creció un 40% el año pasado, de un modo "muy equilibrado entre banca de empresas y banca privada", explica Natalia Bauzà, directora de zona de Ibiza en el banco, durante la presentación de los resultados de la entidad en 2025. Este crecimiento supera el del 10% registrado en toda Baleares y el 9% de la entidad en España.
Por sectores, hay mucha actividad en el turístico, en el inmobiliario y "en todos los servicios asociados", señala Joan Garí, director Territorial de Balears de Banca March. "Los clientes nos piden soluciones a medida, que los acompañemos en un proceso de crecimiento para darle sentido a su negocio o a su proyecto personal a largo plazo", detalla.
En cuanto al crédito hipotecario, y a pesar de que "cada vez comprar una vivienda es más complejo por los propios precios" en Baleares, "aquí se compra y se vende", puntualiza Garí.
El residente, "muy saneado" para afrontar un crédito hipotecario
En este sentido, Bauzà apunta que la compra también está muy equilibrada: "Es cierto que está viniendo el [cliente] de fuera, pero la economía familiar en Ibiza y Formentera está muy saneada". La directora de Zona de Ibiza insiste en que, aunque "se magnifica un poco el que viene de fuera —porque si se mira por volumen de operación es más llamativo— el local está muy saneado para afrontar un crédito hipotecario".
Desde la entidad aclaran que el residente no accede al mismo perfil de vivienda que el cliente extranjero, con capacidad para comprar villas de lujo, pero defienden que el comprador local sigue activo en el mercado: "Hay mucha demanda y mucha compraventa". Garí indica incluso que "si uno mira las estadísticas, en el último ejercicio la demanda del crédito hipotecario en España está al máximo desde hace muchos años y aquí también".
"Hay promociones de vivienda nueva a las que vemos que acceden compañeros y gente local", apunta Bauzà, que también se refiere a los empresarios que se decantan por construir viviendas a precio asequible para sus trabajadores.
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