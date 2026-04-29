Banca March consolida su crecimiento en Ibiza: un 18% más de clientes de Banca Privada y un 12% más en Banca de Empresas

Banca March cerró 2025 con un incremento del 18% de clientes de Banca Privada y del 12% de Banca de Empresas en Ibiza, por encima del conjunto de la entidad, donde ambos segmentos avanzaron un 14% y un 10%, respectivamente. Así lo explicaron Natalia Bauzà, directora de Zona de Ibiza en el banco, y Joan Garí, director territorial de Balears de Banca March, en su sede principal de Vila.

Bauzà vinculó estos datos a la consolidación del modelo especializado de la entidad en Ibiza, donde destaca el peso de la banca privada, las empresas familiares y el trato cercano con sus clientes.

Estos crecimientos se produjeron dentro de "un perfil conservador y de cercanía con los clientes", reflejado en una tasa de mora del 0,83% a finales del año pasado en Ibiza. La entidad sitúa esta cifra por debajo de la morosidad nacional de Banca March, del 1,18%, una de las más bajas de los últimos cinco años para la entidad y de las más reducidas del sistema financiero español. La media del sector se situó en el 2,71% en diciembre de 2025, según el Banco de España.

Sobre la adaptación de la economía local al contexto internacional, Garí señaló que la banca vigila los factores externos, aunque defendió que Ibiza y Balears están “preparadas para afrontar estos retos”. Destacó la “capacidad de adaptación de la oferta a la demanda y a las situaciones globales” que, a su juicio, demostraron las islas tras la pandemia de covid.

El año de celebración

Banca March cerró en 2025 su Plan Trienal 2023-2025, "con un crecimiento de doble dígito" en volúmenes de negocio y número de clientes, "que se plasmó también en un aumento de dos dígitos en los ingresos por servicios", indicó Garí. La entidad obtuvo en 2025 un beneficio atribuido de 242 millones, un 1,3% más que el año anterior.

A nivel nacional, los clientes con patrimonios superiores a 500.000 euros —integrados en las áreas de Banca Privada y Patrimonial— aumentaron un 14% en 2025. El volumen de negocio conjunto de estas áreas creció un 15%, hasta los 35.300 millones de euros.

Garí recordó que estas cuentas llegan en el centenario de Banca March, entidad nacida en Balears y único banco español de propiedad 100% familiar. También destacó que es la entidad en la que "más confían sus clientes", según Stiga.

Tecnología y presencia física

La entidad enmarca estos datos en su estrategia digital para reforzar la relación con los clientes. Garí explicó que el 60% de los nuevos usuarios de Banca Personal llegaron a través de Avantio, la oficina digital de la entidad.

Esta apuesta tecnológica no sustituye, según el banco, la mejora de los espacios físicos. "Aunque se crezca en tecnología, se trata de reforzar los centros con más espacios especializados, personal y capacidad para los clientes", indicó Garí. De este modo, hace apenas unos días se inauguró la renovación de la oficina de Sant Antoni —en la plaza de la iglesia— y el año pasado se renovó la de Sant Francesc, en Formentera.