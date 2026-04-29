Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Chiringuito Es PuetóPlayas de IbizaAsentamientos en IbizaJusticia en Ibiza
instagramlinkedin

Chabolismo

Arrasado el poblado chabolista de Can Misses: el segundo asentamiento de Ibiza desalojado en ocho días

El operativo se ha llevado a cabo por orden judicial en un terreno privado ubicado entre el estadio de Can Misses y el segundo cinturón de ronda

Este miércoles solo quedaban tres ocupantes, que abandonaron la parcela sin causar problemas

Vídeo: Las excavadoras arrasan el asentamiento de Can Misses por orden judicial

Vídeo: Las excavadoras arrasan el asentamiento de Can Misses por orden judicial

Guillermo Sáez

Carolina Avilar

Carolina Avilar

ibiza

El desalojo del asentamiento de infraviviendas ubicado en un terreno privado situado entre el estadio de Can Misses y el segundo cinturón de la ronda se ha completado este miércoles sin incidentes, según ha informado la Policía Nacional. La actuación se ha llevado a cabo por orden judicial, después de que los propietarios del solar solicitaran recuperar los terrenos. El Juzgado de Instancia número 5 de Ibiza ordenó que el desalojo se realizara esta mañana.

Aunque en la parcela llegaron a residir hasta 80 personas, muchas de ellas procedentes del campamento de Can Rova II, desalojado el pasado verano, la mayoría de ocupantes había ido abandonando el terreno durante los días previos. Según la Policía Nacional, este miércoles solo quedaban en el lugar tres personas, que se marcharon sin causar problemas. El martes todavía permanecían en el asentamiento 15 ocupantes.

La parcela se vallará

El operativo ha contado con la participación de agentes de la Comisaría de Policía Nacional de Ibiza, con apoyo de efectivos desplazados desde Mallorca. La Policía Local de Ibiza cortó el tráfico en la zona durante la actuación. Tras el desalojo, la propiedad del terreno se ha hecho cargo del solar y vallará la zona para evitar nuevas ocupaciones. Desde el Ayuntamiento de Ibiza han señalado que los servicios sociales municipales han estado "muy presentes" durante las últimas semanas. Entre otras acciones, se han repartido tarjetas de contacto de los trabajadores del departamento para que los ocupantes pudieran solicitar atención en caso de necesitarla.

Noticias relacionadas y más

La regidora de Bienestar Social, Lola Penín, ha explicado que el Ayuntamiento permanece pendiente de las personas vulnerables que habitan en el municipio y que, cuando se produce un desalojo, se trabaja para intentar ofrecerles una "alternativa habitacional". Se trata de la segunda actuación de este tipo en Ibiza en pocos días, después del desalojo de sa Joveria la semana pasada. En aquel asentamiento se contabilizaron más de 100 infraviviendas y unas 70 personas identificadas. Además, se constató que se cobraban alquileres por chabolas, con precios de entre 200 y 500 euros.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Justicia avala el cierre de uno de los pocos chiringuitos de toda la vida que quedan en Ibiza
  2. El misterioso viaje de Aitana y Plex a Ibiza: jet de 14.000 euros y parada en una clínica privada de la isla
  3. Herido muy grave un motorista de 25 años tras sufrir un accidente en Ibiza
  4. Detenido en Ibiza tras intentar okupar una vivienda y enfrentarse a la policía: 'Vamos a entrar, suelta el hacha
  5. Condenado tras ganar dos millones en un día con una compraventa en Ibiza
  6. Tres heridos críticos tras una violenta explosión de gas en un piso de Ibiza
  7. Multazo de 167.000 euros a un centro deportivo con pistas de pádel ilegales denunciado desde hace años por los vecinos de Santa Eulària
  8. El chiringuito más codiciado de Ibiza ya tiene dueños

Arrasado el poblado chabolista de Can Misses: el segundo asentamiento de Ibiza desalojado en ocho días

Arrasado el poblado chabolista de Can Misses: el segundo asentamiento de Ibiza desalojado en ocho días

Estos son los precios del chiringuito Es Puetó, uno de los pocos de toda la vida que quedan en Ibiza y que podría cerrar sus puertas

Estos son los precios del chiringuito Es Puetó, uno de los pocos de toda la vida que quedan en Ibiza y que podría cerrar sus puertas

Lío Ibiza responde a la polémica por su llegada al Hotel Corso: "Queremos seguir trabajando con respeto, sensibilidad local, responsabilidad y ambición"

Lío Ibiza responde a la polémica por su llegada al Hotel Corso: "Queremos seguir trabajando con respeto, sensibilidad local, responsabilidad y ambición"

La Alianza por el Agua urge a reutilizar el agua depurada en Ibiza para afrontar la crisis hídrica

La Alianza por el Agua urge a reutilizar el agua depurada en Ibiza para afrontar la crisis hídrica

Más de 70.000 metros de playas de Santa Eulària listas para el inicio de la temporada en Ibiza

Más de 70.000 metros de playas de Santa Eulària listas para el inicio de la temporada en Ibiza

La depuradora de Abaqua que trata un mayor caudal de agua, en Ibiza, muestra sus entrañas a políticos y asociaciones

La depuradora de Abaqua que trata un mayor caudal de agua, en Ibiza, muestra sus entrañas a políticos y asociaciones

Planes en Ibiza gratis para el puente de mayo 2026: agenda completa día a día con música, mercados y cultura

Planes en Ibiza gratis para el puente de mayo 2026: agenda completa día a día con música, mercados y cultura

El PSOE de Sant Antoni empieza hoy a atender a migrantes de Ibiza con dudas sobre la regularización

El PSOE de Sant Antoni empieza hoy a atender a migrantes de Ibiza con dudas sobre la regularización
Tracking Pixel Contents