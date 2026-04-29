Arrasado el poblado chabolista de Can Misses: el segundo asentamiento de Ibiza desalojado en ocho días

El desalojo del asentamiento de infraviviendas ubicado en un terreno privado situado entre el estadio de Can Misses y el segundo cinturón de la ronda se ha completado este miércoles sin incidentes, según ha informado la Policía Nacional. La actuación se ha llevado a cabo por orden judicial, después de que los propietarios del solar solicitaran recuperar los terrenos. El Juzgado de Instancia número 5 de Ibiza ordenó que el desalojo se realizara esta mañana.

Aunque en la parcela llegaron a residir hasta 80 personas, muchas de ellas procedentes del campamento de Can Rova II, desalojado el pasado verano, la mayoría de ocupantes había ido abandonando el terreno durante los días previos. Según la Policía Nacional, este miércoles solo quedaban en el lugar tres personas, que se marcharon sin causar problemas. El martes todavía permanecían en el asentamiento 15 ocupantes.

La parcela se vallará

El operativo ha contado con la participación de agentes de la Comisaría de Policía Nacional de Ibiza, con apoyo de efectivos desplazados desde Mallorca. La Policía Local de Ibiza cortó el tráfico en la zona durante la actuación. Tras el desalojo, la propiedad del terreno se ha hecho cargo del solar y vallará la zona para evitar nuevas ocupaciones. Desde el Ayuntamiento de Ibiza han señalado que los servicios sociales municipales han estado "muy presentes" durante las últimas semanas. Entre otras acciones, se han repartido tarjetas de contacto de los trabajadores del departamento para que los ocupantes pudieran solicitar atención en caso de necesitarla.

La regidora de Bienestar Social, Lola Penín, ha explicado que el Ayuntamiento permanece pendiente de las personas vulnerables que habitan en el municipio y que, cuando se produce un desalojo, se trabaja para intentar ofrecerles una "alternativa habitacional". Se trata de la segunda actuación de este tipo en Ibiza en pocos días, después del desalojo de sa Joveria la semana pasada. En aquel asentamiento se contabilizaron más de 100 infraviviendas y unas 70 personas identificadas. Además, se constató que se cobraban alquileres por chabolas, con precios de entre 200 y 500 euros.