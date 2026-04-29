Apuñalan a un hombre en Ibiza: revuelo en la asociación de vecinos de Platja d'en Bossa

Ensangrentado y tirado en el suelo de la calle Alzines, en Platja d'en Bossa. Así han encontrado vecinos del barrio a un hombre al que acababan de apuñalar, según explican testigos presenciales. Los hechos han sucedido sobre las cuatro y cuarto de la tarde, momento en el que han dado la voz de alarma al 112.

En ese momento, aunque el bar de la asociación de vecinos está cerrado, en la zona se encontraban algunos de los socios, que acuden a las clases que se imparten en el local social. Esta tarde, explican tocaba clase de espardenyes. Han sido ellos, según explican, quienes han encontrado al hombre, que han visto que tenía un corte profundo en el torso y estaba cubierto de sangre.

Personas que se encontraban allí en ese momento explican que han visto a la víctima, un italiano de 30 años, con un grupo de personas que hablaban en inglés justo antes del suceso. "Es una puñalada muy fea", han comentado. Al parecer, la víctima es un joven italiano. Varios amigos se han acercado hasta el lugar al enterarse de lo que había pasado, pero les han impedido pasar el cordón policial.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Local, Guardia Civil, Policía Nacional y dos ambulancias, una de ellas una UVI móvil. Los sanitarios han estado casi una hora tratando de reanimar al hombre, pero no ha sido posible recuperar las constantes vitales.