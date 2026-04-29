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Lluvia y más calor de lo normal, así llega el puente de mayo a Ibiza y Formentera

La previsión actualizada apunta a un cambio de escenario a partir del viernes

Aumenta la probabilidad de precipitaciones durante el fin de semana

Turistas en la zona del puerto de Ibiza

Turistas en la zona del puerto de Ibiza / Toni Escobar

Redacción Ibiza

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene la previsión de temperaturas por encima de lo normal en Ibiza y Formentera durante esta semana, aunque la actualización introduce un cambio relevante de cara al puente de mayo: a partir del viernes aumentará la probabilidad de lluvia.

Según la Aemet , la semana del 27 de abril al 3 de mayo seguirá siendo más cálida de lo habitual para la época, pero con mayor incertidumbre en cuanto a las precipitaciones. En Ibiza, este miércoles y jueves se espera un tiempo estable y sin lluvias, con máximas en torno a los 21 y 23 grados.

Riesgo de lluvias

El cambio llegaría desde el viernes, con un escenario más variable. El sábado aparece como la jornada con mayor probabilidad de lluvia, mientras que el domingo aún podría mantenerse la inestabilidad. En Formentera, la previsión es similar: tras dos jornadas sin precipitaciones, el riesgo de lluvia aumenta durante el viernes, sábado y domingo, coincidiendo con el puente de mayo.

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Así, la previsión inicial de una semana muy cálida se mantiene, pero con un matiz importante que es que el calor seguirá presente, aunque el tramo final de la semana estará marcado por más nubes y posibles lluvias.

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