Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Chiringuito Es PuetóPlayas de IbizaAsentamientos en IbizaJusticia en Ibiza
instagramlinkedin

Escuela de verano

Abiertas las inscripciones para la Escuela de Verano del Ibiza Club de Campo

La organización contará con servicio de 'matinera' gratuita, comedor y 'tardana'

Imagen de una fiesta de la espuma en Ibiza Club de Campo.

Imagen de una fiesta de la espuma en Ibiza Club de Campo. / Ibiza Club de Campo

Redacción Digital

Ibiza

Las inscripciones online para la Escuela de Verano del Ibiza Club de Campo estarán disponibles a partir del 22 de abril a las 9 horas, según ha informado la organización. El programa ofrece diferentes modalidades de inscripción, con opciones para apuntarse al periodo completo, por meses (junio, julio, agosto y septiembre), por semanas o por días sueltos.

Actividades para niños y conciliación familiar

Entre las propuestas previstas figuran actividades como cuerpo creativo, desafío de hielo, animales en acción, piscina y otras dinámicas pensadas para que los niños disfruten durante el verano.

Según la información facilitada por la escuela, el programa contará con un equipo de monitores "expertos y cualificados", que garantizarán "una atención cercana y adaptada a cada niño", con especial prioridad para "la seguridad, el bienestar y la diversión".

Horarios y servicios

La Escuela de Verano del Ibiza Club de Campo funcionará en horario de 9.00 a 14.00 horas. Además, para facilitar la conciliación familiar, el programa incluirá diferentes servicios complementarios.

La matinera gratuita estará disponible desde las 7.45 horas; el servicio de comedor se ofrecerá de 14.00 a 15.30 horas, y la tardana funcionará de 15.30 a 16.00 horas. Además, se aplicará un 10% de descuento para segundos hermanos.

Noticias relacionadas y más

Las personas interesadas pueden obtener más información a través del correo escuelaveranoicc@gmail.com, en la web www.ibizaclubdecampo.com o directamente en la recepción del Ibiza Club de Campo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Justicia avala el cierre de uno de los pocos chiringuitos de toda la vida que quedan en Ibiza
  2. El misterioso viaje de Aitana y Plex a Ibiza: jet de 14.000 euros y parada en una clínica privada de la isla
  3. Herido muy grave un motorista de 25 años tras sufrir un accidente en Ibiza
  4. Detenido en Ibiza tras intentar okupar una vivienda y enfrentarse a la policía: 'Vamos a entrar, suelta el hacha
  5. Condenado tras ganar dos millones en un día con una compraventa en Ibiza
  6. Tres heridos críticos tras una violenta explosión de gas en un piso de Ibiza
  7. Multazo de 167.000 euros a un centro deportivo con pistas de pádel ilegales denunciado desde hace años por los vecinos de Santa Eulària
  8. El chiringuito más codiciado de Ibiza ya tiene dueños

Abiertas las inscripciones para la Escuela de Verano del Ibiza Club de Campo

Abiertas las inscripciones para la Escuela de Verano del Ibiza Club de Campo

Estudiantes de Ibiza triunfan en los literarios Premis Sant Jordi 2026

Estudiantes de Ibiza triunfan en los literarios Premis Sant Jordi 2026

Se cierra el escenario chabolista de Can Misses, continúa la función más triste de Ibiza

Se cierra el escenario chabolista de Can Misses, continúa la función más triste de Ibiza

El Club Náutico Ibiza cierra el plazo para participar en 'Un Mar de Posibilidades'

El Club Náutico Ibiza cierra el plazo para participar en 'Un Mar de Posibilidades'

RABAT presenta en Ibiza la joyería de lujo que transforma la luz en elegancia

RABAT presenta en Ibiza la joyería de lujo que transforma la luz en elegancia

José Solá, sobre el posible cierre del chiringuito de la playa de es Pouet: "Siempre recordaré a mi abuelo pescando con las manos mientras comíamos en Es Puetó cuando era niño"

José Solá, sobre el posible cierre del chiringuito de la playa de es Pouet: "Siempre recordaré a mi abuelo pescando con las manos mientras comíamos en Es Puetó cuando era niño"

La noche en la que Kylie Minogue sorprendió a Swedish House Mafia en Pacha Ibiza

La noche en la que Kylie Minogue sorprendió a Swedish House Mafia en Pacha Ibiza

El parque infantil de Platja d'en Bossa, más cerca de volver a abrir: el Ayuntamiento de Ibiza empieza las obras

El parque infantil de Platja d'en Bossa, más cerca de volver a abrir: el Ayuntamiento de Ibiza empieza las obras
Tracking Pixel Contents