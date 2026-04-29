Abiertas las inscripciones para la Escuela de Verano del Ibiza Club de Campo

Las inscripciones online para la Escuela de Verano del Ibiza Club de Campo estarán disponibles a partir del 22 de abril a las 9 horas, según ha informado la organización. El programa ofrece diferentes modalidades de inscripción, con opciones para apuntarse al periodo completo, por meses (junio, julio, agosto y septiembre), por semanas o por días sueltos.

Actividades para niños y conciliación familiar

Entre las propuestas previstas figuran actividades como cuerpo creativo, desafío de hielo, animales en acción, piscina y otras dinámicas pensadas para que los niños disfruten durante el verano.

Según la información facilitada por la escuela, el programa contará con un equipo de monitores "expertos y cualificados", que garantizarán "una atención cercana y adaptada a cada niño", con especial prioridad para "la seguridad, el bienestar y la diversión".

Horarios y servicios

La Escuela de Verano del Ibiza Club de Campo funcionará en horario de 9.00 a 14.00 horas. Además, para facilitar la conciliación familiar, el programa incluirá diferentes servicios complementarios.

La matinera gratuita estará disponible desde las 7.45 horas; el servicio de comedor se ofrecerá de 14.00 a 15.30 horas, y la tardana funcionará de 15.30 a 16.00 horas. Además, se aplicará un 10% de descuento para segundos hermanos.

Las personas interesadas pueden obtener más información a través del correo escuelaveranoicc@gmail.com, en la web www.ibizaclubdecampo.com o directamente en la recepción del Ibiza Club de Campo.