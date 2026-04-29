Escuela de verano
Abiertas las inscripciones para la Escuela de Verano del Ibiza Club de Campo
La organización contará con servicio de 'matinera' gratuita, comedor y 'tardana'
Las inscripciones online para la Escuela de Verano del Ibiza Club de Campo estarán disponibles a partir del 22 de abril a las 9 horas, según ha informado la organización. El programa ofrece diferentes modalidades de inscripción, con opciones para apuntarse al periodo completo, por meses (junio, julio, agosto y septiembre), por semanas o por días sueltos.
Actividades para niños y conciliación familiar
Entre las propuestas previstas figuran actividades como cuerpo creativo, desafío de hielo, animales en acción, piscina y otras dinámicas pensadas para que los niños disfruten durante el verano.
Según la información facilitada por la escuela, el programa contará con un equipo de monitores "expertos y cualificados", que garantizarán "una atención cercana y adaptada a cada niño", con especial prioridad para "la seguridad, el bienestar y la diversión".
Horarios y servicios
La Escuela de Verano del Ibiza Club de Campo funcionará en horario de 9.00 a 14.00 horas. Además, para facilitar la conciliación familiar, el programa incluirá diferentes servicios complementarios.
La matinera gratuita estará disponible desde las 7.45 horas; el servicio de comedor se ofrecerá de 14.00 a 15.30 horas, y la tardana funcionará de 15.30 a 16.00 horas. Además, se aplicará un 10% de descuento para segundos hermanos.
Las personas interesadas pueden obtener más información a través del correo escuelaveranoicc@gmail.com, en la web www.ibizaclubdecampo.com o directamente en la recepción del Ibiza Club de Campo.
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