Tres cocineros de Ibiza quedan finalistas en el IV Concurso de Cocina con Pescado Popular

Ronny Haz y el dúo formado por Dídac Ortega y Juan Daniel Ruiz grabaron sus nombres entre los finalistas del IV Concurso de Cocina con Pescado Popular. El primero, de Sushi Luxury, presentó su receta 'Ceviche para Puri' y la pareja, del restaurante Jara The Standard, concursó con 'Reinterpretación de salmorreta ibicenca con sargo, boniato y eneldo fresco'.

El vencedor de la final celebrada este martes en la Escuela de Hostelería de Baleares (EHIB) fue el chef de Menorca James Davies, del restaurante Aquiara con el plato 'Rossini Marino'. La cita definitiva tuvo como preludio las finales previas celebradas en Mallorca, Menorca y Eivissa en el marco de la feria Horeca Baleares 2026, según informa la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural.

Los demás finalistas fueron Miguel Ángel Mejías, del restaurante s'Hort, con el plato 'Chicharrones de morena'; Mario Benítez, de Puro Beach Illetas, con el plato 'Morena peligrosa pero riquísima'; y Patrick James, del restaurante Pan y Vino, con el plato 'Ballotine de pota con su relleno de romero, almendras y sus garrapiñadas'.

Recuperar el valor gastronómico

El certamen, que este año ha alcanzado su cuarta edición, tiene como objetivo recuperar el valor gastronómico de especies de pescado local que siempre han formado parte de la cocina del archipiélago pero que actualmente se consumen menos. El director general de Pesca, Antoni M. Grau, explica que las especies populares que se han promocionado en el certamen son "muy abundantes" en Baleares que ocupan niveles bajos en la cadena trófica.

Por ello, su consumo permite que los pescadores puedan diversificar la oferta y reducir el esfuerzo sobre especies más explotadas. Así, subraya, el consumo de este pescado popular también favorece el equilibrio de los ecosistemas. "Iniciativas como esta contribuyen a recuperar el valor gastronómico de los pescados locales, que hasta hace poco eran de consumo habitual pero que han ido perdiendo presencia en la cocina de Baleares. No obstante, ofrecen grandes posibilidades para elaborar platos de alta calidad", apunta. Las especies de pescado seleccionadas para el certamen han sido, entre otras, el caramel, el cazón, la morena, el salmonete de roca, el pagel, el capellán y el sargo.