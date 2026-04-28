Movilidad
El Govern justifica con un atasco de tráfico que decenas de alumnos de Sa Serra se quedaran sin autobús
Desde la conselleria de Educación explican que se trata de un caso "puntual" que afectó a "menos de cien alumnos"
La conselleria de Educación del Govern balear explica que el autobús que debía recoger a los alumnos del Instituto Sa Serra de Sant Antoni este lunes no llevó a los alumnos al centro a causa de un atasco de tráfico, según les informó la empresa de transporte. "Según sabemos, solo afectó al Instituto Sa Serra y a menos de cien alumnos", indican al respecto fuentes de la conselleria, a las que no les consta la magnitud del atasco, ni en qué carreteras o calles se produjo.
Desde el Instituto explican que alertaron de la falta del bus a la conselleria, sin respuesta, porque "normalmente les informamos y ellos toman las medidas que crean oportunas", y asumen que habrán hablado con la empresa responsable de lo ocurrido. Afirman, además, que este martes los alumnos han podido llegar con normalidad al centro.
Qué ocurrió
Este lunes, un total de 62 alumnos del Instituto Sa Serra de Sant Antoni esperaban el transporte escolar por la mañana en sus respectivas paradas, sin que llegara el autobús que les lleva al centro. La situación se repitió el pasado viernes, según confirmaron desde el centro educativo a este diario. Los menores tuvieron que llamar a sus padres o tutores para que los llevaran al instituto.
El autobús afectado es el que sale desde Sant Rafel y llega a la zona de ses Païsses, donde se encuentra el instituto. Los alumnos del instituto Quartó de Portmany, que no comparten línea de autobús con Sa Serra, no se vieron afectados.
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