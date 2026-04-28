Sindicato Federal de Correos y Telégrafos sobre la regularización en Ibiza: "Solo se está atendiendo a un máximo de 17 personas cada día. Aquí no se ha formado a nadie"

La oficina de Correos de Ibiza, en la avenida de Isidor Macabich, empezó a tramitar solicitudes para la regularización extraordinaria de inmigrantes hace exactamente una semana y un día. Para esa misma jornada, el lunes 20 de abril, estaba previsto que empezase la formación del personal de la oficina, algo que la sección Balear del Sindicato Federal de Correos y Telégrafos de la Confederación General del Trabajo (CGT) denunció que llegaba tarde. Ahora, su secretario, Joan Broch, denuncia que, en algunos casos, ni ha llegado: "Aquí no se ha formado a nadie. Los trabajadores están aprendiendo solos y cada día un responsable les ayuda".

Como consecuencia, explica que "en Ibiza solo se está atendiendo a un máximo de 17 personas cada día. Todos van con cita previa y, aunque se había previsto una atención de 20 minutos por persona, en realidad no es así". "Los compañeros no están formados o están aprendiendo mientras presentan la solicitud. Hay mucha gente que llega sin la documentación preparada o a la que le dicen que en Correos ya se la prepararán", señala.

Por este motivo, Broch apunta que, de media, el tiempo que se dedica a cada persona es el doble, de 40 minutos, además de que no ha habido un incremento de personal: "No han contratado a más trabajadores", critica.

Correos defiende que los trabajadores han recibido la formación

Actualmente, la oficina de Isidor Macabich es la única en la que se pueden presentar las solicitudes de regularización de forma presencial, en horario de 8.30 a 20.30 horas. De los cinco trabajadores que ha habido hasta ahora a jornada completa por la mañana, y los cinco que hay por la tarde (uno de ellos a media jornada), cuatro personas se van turnando para completar las solicitudes por la mañana, y dos por la tarde, explica Broch.

Este diario también ha consultado a Correos sobre la situación en la oficina de Ibiza, pero la empresa apunta a una realidad diferente a la que denuncia CGT. Preguntados por si el personal se siente saturado, si hay falta de refuerzos y si la formación previa ha sido suficiente o ha llegado tarde, el área de comunicación de la empresa para Balears, la Comunidad Valenciana y Murcia responde: "Las personas encargadas de estas tareas han recibido un programa de formación y capacitación, orientado a contar con los conocimientos y habilitaciones necesarias para realizar las gestiones, incluida la representación del migrante para realizar la solicitud".

"No suelen surgir dudas"

El departamento recuerda que el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes se enmarca en la prestación de los Servicios de Interés Económico General (SIEG) "asignados a Correos en la modificación de la Ley Postal 43/2010" aprobada en julio de 2025. Mencionan que esta reconoce al operador postal "como instrumento idóneo del Estado para prestar servicios públicos esenciales a toda la ciudadanía" y destaca que el personal está desarrollando "su trabajo con la profesionalidad habitual".

En la misma línea, el departamento añade: "Como en cada uno de los procesos ordinarios y extraordinarios, la compañía postal está poniendo todos los recursos materiales y de personal necesarios para garantizar el servicio y asumir las tareas asignadas por el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril [que aprobó la regularización extraordinaria]". En cuanto a las principales dudas que trasladan los inmigrantes cuando acuden a la oficina de Ibiza, el departamento de comunicación contesta que "la mayoría de las personas llegan con la documentación correcta y no suelen surgir dudas".

Desde Correos recuerdan que la información sobre la documentación que se debe presentar y los requisitos de los solicitantes aparece en la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o puede consultarse a través del 060. Insisten en que es imprescindible contar con cita previa para tramitar la solicitud de regularización.