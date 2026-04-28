El Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Ibiza contará con 12 nuevas plazas

El Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Ibiza se reforzará con 12 nuevas plazas, según afirma el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez Badal, este martes tras la reunión de la Junta de Seguridad de Sant Antoni. "Hay un compromiso y están ya publicadas la relación de puestos de trabajo para estas 12 nuevas plazas", asegura Rodríguez.

El delegado del Gobierno vincula estas 12 nuevas plazas a la finalización de las obras de Sa Coma. "En cuanto estén finalizadas las viviendas, tras el convenio con el Consell, la cesión de espacios y ejecución de las mismas, habrá 12 viviendas para que este Servicio Marítimo de la Guardia Civil pueda ampliar sus efectivos en Ibiza. También con sus elementos materiales y embarcaciones, de manera que este servicio pueda seguir creciendo", explica Rodríguez.

Refuerzos estivales en Sant Antoni

Sant Antoni contará con refuerzos de la Guardia Civil para afrontar la temporada turística este verano. "Hay muy buena coordinación entre Policía Local y Guardia Civil, todo refuerzo es bienvenido", afirma el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra. "El año pasado ya tuvimos más refuerzos de Guardia Civil que nunca que, además, se extendieron hasta octubre. Y nuestro compromiso es que esta temporada 2026 también sea así", asegura el delegado del Gobierno. "Todavía se tienen que confirmar, pero serán prácticamente los mismos que el año pasado. El diseño operativo hay que dejarlo a los profesionales, que son quienes realmente saben dónde se necesita ese refuerzo y dónde tiene que actuar", añade Rodríguez.

Ante las dificultades en el acceso a la vivienda, estos efectivos de la Guardia Civil que vengan a reforzar la temporada al municipio se alojarán en algún alojamiento hotelero. Sobre el problema de la vivienda, Rodríguez destaca las inversiones en viviendas para los cuerpos de seguridad. "Tenemos el proyecto en el solar pegado a la comisaría de Policía Nacional en Ibiza y unos terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Santa Eulària en Santa Gertrudis para el desarrollo de viviendas allí", indica Rodríguez, quien estima el plazo mínimo para que estas viviendas sean una realidad de unos tres años. "Mientras tanto insistimos en la limitación de los precios de los alquileres, para poder fidelizar las plantillas de unos servicios que son necesarios para esta comunidad", señala el delegado del Gobierno.