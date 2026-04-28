Trabajadores de seguridad privada controlarán el casco urbano y otras zonas de Sant Antoni esta temporada

Sant Antoni refuerza su seguridad de cara al inicio de la temporada turística. La Junta de Seguridad de Sant Antoni se reunió este martes para evaluar las medidas y áreas que se reforzarán este verano. Estas se resumen en que se contará con agentes de seguridad privada para controlar algunas zonas del municipio, habrá 119 cámaras, refuerzos policiales y se contará con una nueva unidad de protección litoral.

"Hoy [por el martes], hacemos una reflexión sobre lo que se vio el año pasado e iniciamos la preparación de cara a la nueva temporada", afirma el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra. En la reunión participan también la primera teniente de alcalde y concejala de Seguridad Ciudadana, Neus Mateu; el delegado del Gobierno en las Illes Balears, Alfonso Rodríguez Badal; la directora insular de la Administración General del Estado en Eivissa y Formentera, Raquel Guasch; el comandante jefe de la Guardia Civil de Ibiza y Formentera, Juan Carlos González; el comisario de la Policía Nacional de Ibiza, Manuel Hernández; el jefe de la Policía Local de Sant Antoni, Tomás Monzó; el jefe de Puerto de Sant Antoni, Francisco Bonilla, así como el nuevo director del Instituto de Seguridad Pública de las Illes Balears (ISPIB), Joan Antoni Miralles.

El aumento de cámaras de seguridad en las calles de Sant Antoni es una de las principales novedades del dispositivo de este año. De las 40 que había en la actualidad, se están instalando durante estos días 79 más, alcanzando un total de 119 cámaras de seguridad. "Estas cámaras ya se están instalando y estarán presentes en más de 65 puntos del municipio", destaca Serra.

Nuevo servicio de Vigilancia del Litoral

Por primera vez este año, Sant Antoni contará con el nuevo servicio de Vigilancia del Litoral. "Es una nueva unidad creada por el Govern, que en colaboración con la Policía Local, Guardia Civil, GEAS y Ports de Balears nos permitirá combatir los fondeos ilegales", afirma Serra. Una iniciativa, explica el alcalde, que era "una demanda por parte del sector náutico". "Cada verano vemos en Sant Antoni que llegan docenas de catamaranes de gran eslora que vienen de empresas de fuera, sin licencia, a navegar y trabajar en nuestras costas", denuncia Serra. El alcalde explica que la embarcación de esta nueva unidad ya está amarrada en el puerto de Sant Antoni.

Neus Mateu, Marcos Serra y Alfonso Rodríguez Badal, en la Junta de Seguridad / JA RIERA

También aumenta el número de Agentes de Intrusismo y Convivencia (AICS). Frente a los cuatro que había el año anterior, este verano serán ocho. "Se encargarán de vigilar el intrusismo, tanto en el sector del transporte como de los alojamientos turísticos ilegales, además de hacer cumplir las ordenanzas", asegura Serra, quien señala que estos agentes están financiados con los fondos recaudados con el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

Refuerzos en la Policía Local

La Policía Local de Sant Antoni contará con diez nuevos agentes en prácticas como refuerzo para esta temporada turística, pasando de 59 a 69. "Se trata de agentes que están aún en formación haciendo un curso, pero durante estos meses pararán esta formación para hacer prácticas en la calle con los agentes en servicio", aclara el alcalde. Serra asegura también que desde el Consistorio se ha solicitado a la delegación del Gobierno refuerzos de la Guardia Civil en el municipio para la temporada turística. "Nos han asegurado que habrá un refuerzo similar al del verano anterior", afirma el alcalde.

Junto a los cuerpos de seguridad, las calles de Sant Antoni contarán también con refuerzos provenientes de la seguridad privada. "Contamos con el permiso de la delegación del gobierno y de la Policía Nacional, para que puedan controlar diferentes zonas municipales y puntos dentro del casco urbano", declara Serra. También este servicio se refuerza respecto al verano pasado, pasando de dos a seis.

Durante la reunión se evaluaron medidas de seguridad para este verano / JA RIERA

Asimismo, a petición de hoteleros y vecinos, el Ayuntamiento estudia la ampliación de horarios de la oficina del Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE), ubicada en los alrededores de la playa de s'Arenal. "Se trata de una oficina conjunta entre Policía Local y Guardia Civil. Actualmente, está en un horario de 9 a 14 horas de lunes a domingo y nos piden si se puede tener abierto por la tarde o noche como otras veces", explica el alcalde.

Serra también ha reclamado un marco legal con el que poder actuar ante el óxido nitroso, conocido como gas de la risa. "Se está trabajando en un borrador para que sea una realidad. No es un producto que sea ilegal, por lo que sin apoyo legal como hay en otros países, como Inglaterra, es difícil combatirlo", destaca el alcalde.