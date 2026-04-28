Sant Josep presenta las V Jornadas Flamencas de Ibiza: fechas, horarios y artistas invitados

La quinta edición de las Jornadas Flamencasse celebrarán en el Auditori Caló de s’Oli entre el 8 y el 10 de mayo. El programa, según ha informado el Ayuntamiento de Sant Josep, incluye la participación de artistas del flamenco como el bailaor Santiago de Fuentes, la bailaora Manuela Barrios, el cantaor Jesús Castilla o el guitarrista Juan Manuel Fernández, que se encontrarán en el espectáculo ‘Aire Flamenco’ junto a otros músicos, y que en algunos casos ofrecerán también masterclass y actuaciones en solitario. Además, actuará la granadina María del Tango, a la que el Consistorio define como “una de las voces más singulares del flamenco contemporáneo”, que llega con toda la banda para presentar nuevo álbum, así como la formación Flamenco Puro Ibiza y la flamencóloga y cantaora sevillana Pilar Vera.

“Cala de Bou y el Auditori Caló de s’Oli acogen durante tres días un amplio abanico de espectáculos flamencos, que demuestran la viveza y la evolución de este género tan rico y tan nuestro”, ha afirmado Maria José Ríos, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Sant Josep.

Como principal novedad, la concejala ha destacado el adelanto a la primavera de las jornadas, que anteriormente se celebraban al principio del verano. “Hemos querido optimizar el calendario, buscando un periodo más liberado de eventos, para poner las cosas más fáciles al aficionado ibicenco. Hay que recordar que el flamenco tiene un gran arraigo en Cala de Bou y que, a través de estas jornadas, continúa creciendo año tras año”, ha declarado.

Por su parte, Bartomeu Tur, coordinador de Cultura del Ayuntamiento de Sant Josep, ha añadido que “las Jornadas Flamencas ya tienen un largo camino recorrido y van ganando en variedad de subgéneros, gracias a la presencia de artistas muy diversos y de gran prestigio”.

Programa de las jornadas

La jornada inaugural, el 8 de mayo, será, según el Ayuntamiento, más intensa de lo habitual, ya que incluye dos espectáculos. A las 19.30 horas, en el interior del Auditori, actuará el cuadro Flamenco Puro Ibiza, compuesto por algunos de los artistas del género establecidos en las Pitiusas que el Consistorio sitúa entre “los más importantes”: Mati Fernández, al cante; Toni Muñoz, a la guitarra; Cani Huertas, a la percusión; Sara Lorente, al baile; y Sara Rosado, al baile.

A las 21 horas, en el escenario exterior, será el turno de María del Tango, que presenta su álbum ‘Entre dos mundos’ junto a una banda formada por Pablo Heredia, a la guitarra; Marta Ruiz, a los teclados; Fernando Lamadrid, al bajo; y Sergio García, a la batería, a la que el Ayuntamiento califica como “de primer nivel”.

Cartel de las jornadas. / A.S.J.

La segunda jornada tendrá lugar el 9 de mayo, a partir de las 20.30 horas, en el interior del Auditori, con el espectáculo ‘Aire Flamenco’, que reúne a artistas de diferentes procedencias a los que el Ayuntamiento define como “prestigiosos”. En esta propuesta, la música y el baile se convierten en el eje transversal de la obra, sin artefactos ni attrezzos, con una invitación al público a una experiencia estética y sensorial que, según la presentación municipal, sumerge en la esencia del flamenco.

En ‘Aire Flamenco’ actuarán la bailaora sevillana Manuela Barrios y el bailaor gaditano Santiago Fuentes, junto a sus paisanos el cantaor Jesús Castilla y el guitarrista Juan Manuel Fernández, la flautista balear Úrsula Pomar y el percusionista sevillano Cani Huertas.

La jornada final del domingo 10 de mayo comenzará por la mañana, a las 10.30 horas, con una masterclass a cargo de la bailaora Manuela Barrios, que se desarrollará en el interior del Auditori y versará sobre ‘Alegrías con bata de cola y mantón’. Las inscripciones para asistir deben realizarse a través del correo electrónico cultura@santjosep.org.

A las 12.30 horas, el guitarrista Juan Manuel Fernández ofrecerá un concierto de guitarra clásica en la sala de exposiciones, donde posteriormente se servirá un aperitivo para todos los asistentes. Las Jornadas Flamencas concluirán por la tarde, a las 19.30 horas, con la conferencia ‘El flamenco: origen, esencia y compás’, a cargo de Pilar Vera, cantaora y profesora del Conservatorio Cristóbal de Morales, en Sevilla.