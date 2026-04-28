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Le sorprenden intentando robar en un barco en Ibiza y vez de huir se encierra en el baño

El presunto autor del delito causó daños valorados en 20.000 euros en la embarcación

Dos agentes de la Policía Nacional en el puerto de Santa Eulària

Dos agentes de la Policía Nacional en el puerto de Santa Eulària / Policía Nacional de Ibiza

Redacción Digital

Ibiza

La Policía Nacional de Ibiza detuvo a un hombre el pasado domingo como presunto autor de un delito de robo con fuerza y otro de daños en una embarcación que se encontraba amarrada en el puerto de Ibiza. Según explican el cuerpo de seguridad en un comunicado, los vigilantes de este puerto deportivo detectaron que una persona desconocida había accedido a un barco.

Al llegar al lugar, los agentes se entrevistaron con el encargado de la embarcación y este les dijo que, tras ausentarse durante unos minutos de la misma, se encontró a una persona registrando la habitación principal. Tras llamarle la atención, el intruso trató de escapar, pero acabó encerrándose en el baño del barco.

Sanitarios por si iba drogado

Ante la presencia policial, el individuo se negó a salir, cerró la puerta del baño desde dentro y la atrincheró con muebles para impedir el acceso a los agentes. Dado que presentaba un estado compatible con, presuntamente, haber ingerido sustancias estupefacientes, los agentes requirieron la colaboración de bomberos y de personal sanitario.

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Después de abrir la puerta, los agentes detuvieron al infractor y le encontraron varias llaves que no serían de su propiedad. Además, la embarcación presentaba daños que han sido cuantificados en aproximadamente 20.000 euros.

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