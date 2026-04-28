Si quieres conseguir unas gafas homologadas gratis para ver el eclipse podrás conseguirla este día a esta hora

Quienes quieran prepararse para ver el eclipse total de Sol del 12 de agosto en Ibiza tendrán este viernes una oportunidad clave. El astrofísico y profesor de la Universidad de Córdoba David Galadí ofrecerá el 1 de mayo, a las 19.30 horas, una conferencia en el Club Diario de Ibiza titulada 'Cómo no perderse el eclipse de agosto en Ibiza'.

Durante el acto, organizado por la Agrupació Astronòmica d’Eivissa en colaboración con el Club Diario de Ibiza, se repartirán entre los asistentes gafas homologadas para la observación de eclipses solares de forma gratuita.

La charla servirá para explicar cómo se produce un fenómeno astronómico de estas características y, sobre todo, cómo contemplarlo sin poner en riesgo la vista.

Cómo conseguir gafas gratis para ver el eclipse en Ibiza

Las gafas homologadas se distribuirán este viernes, 1 de mayo, durante la conferencia de David Galadí en el Club Diario de Ibiza. La cita comenzará a las 19.30 horas.

La organización recuerda que estas gafas son imprescindibles para observar el Sol durante un eclipse. No sirven unas gafas de sol convencionales, ni cristales ahumados, ni plásticos oscuros. Mirar directamente al Sol sin protección homologada puede provocar lesiones irreversibles en los ojos.

Por este motivo, la Agrupació Astronòmica d’Eivissa recomienda utilizar únicamente gafas específicas para eclipses solares y adquirirlas en establecimientos especializados en astronomía.

Ibiza volverá a ver un eclipse total más de un siglo después

El eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto será una cita histórica para Ibiza. Según recuerda la organización, en la isla no se ha podido observar un fenómeno de estas características desde el año 1905.

Galadí está considerado uno de los mayores expertos nacionales en contaminación lumínica y es coordinador de la Comisión Nacional de España de la Tríada de Eclipses 2026-2027-2028, una sucesión excepcional de fenómenos astronómicos que situará a España en el centro de la observación internacional.

Desde dónde se podrá ver mejor el eclipse en Ibiza

Uno de los aspectos más importantes será elegir bien el lugar desde el que observar el eclipse. El fenómeno tendrá lugar durante la puesta de sol, por lo que será necesario situarse en la mitad oeste de Ibiza y contar con un horizonte completamente despejado.

Cualquier obstáculo, como una montaña, un edificio o una elevación del terreno, podría impedir ver el momento más esperado del eclipse.

Los días clave para planificar la observación

Los días 29 y 30 de abril son especialmente útiles para comprobar desde dónde podrá verse el eclipse del 12 de agosto. En esas jornadas, el Sol se pondrá prácticamente en el mismo punto del horizonte que el día del fenómeno.

Esto permite hacer una prueba sencilla: acudir al lugar elegido para observar el eclipse y comprobar si la puesta de sol se ve sin obstáculos. Si el Sol queda oculto antes de ponerse, será necesario buscar otro emplazamiento más abierto.

Una conferencia para no perderse el eclipse

La conferencia de David Galadí permitirá resolver dudas sobre el eclipse, conocer los detalles astronómicos del fenómeno y aprender las normas básicas de seguridad para observarlo correctamente.

La cita será este viernes, 1 de mayo, a las 19.30 horas, en el Club Diario de Ibiza, con reparto gratuito de gafas homologadas entre los asistentes.