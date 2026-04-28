Movilidad
Sant Joan avanza en el Vial J, clave para la movilidad de Sant Miquel
El proyecto del Vial J busca mejorar la conectividad y seguridad vial en Sant Miquel mediante una nueva conexión entre sus calles principales
El Ayuntamiento de Sant Joan ha iniciado este martes la firma de las actas de ocupación correspondientes al proyecto del Vial J de Sant Miquel, un trámite administrativo esencial para avanzar en la ejecución de esta infraestructura, que el Consistorio considera "estratégica" para la mejora de la movilidad y la accesibilidad en el núcleo urbano.
Durante la jornada se formalizaron las actas con los vecinos y titulares afectados que han acudido a la convocatoria propuesta por el Ayuntamiento. El Consistorio informa que abrirá una nueva convocatoria para continuar con el procedimiento y garantizar que todos los trámites se completen correctamente, en caso de que algún propietario no haya podido asistir o quede algún expediente pendiente de cerrar.
Qué es el Vial J
El Vial J es un proyecto que permitirá crear una nueva conexión entre la calle d'Eivissa y la calle d'es Port, en Sant Miquel. Según sostiene el Ayuntamiento, la actuación da respuesta a "una necesidad histórica" del núcleo y contribuirá a ordenar mejor la circulación en esta zona. El proyecto forma parte de la planificación municipal para mejorar las infraestructuras viarias, facilitar los desplazamientos y reforzar la seguridad tanto de residentes como de visitantes.
Desde el Ayuntamiento se ha destacado que el inicio de la firma de las actas de ocupación supone "un paso importante para desbloquear y hacer avanzar un proyecto muy esperado por Sant Miquel". Asimismo, el Consistorio ha agradecido la colaboración de los vecinos afectados durante este proceso y ha reiterado su voluntad de mantener una tramitación ordenada, transparente y respetuosa con todas las partes implicadas.
El proyecto del Vial J contempla la ocupación de los terrenos necesarios para poder ejecutar la nueva vía de conexión, una vez completados los trámites administrativos y urbanísticos correspondientes. Con esta actuación, el Ayuntamiento de Sant Joan continúa avanzando en uno de los proyectos que considera prioritarios para mejorar la conectividad interna del municipio y dotar a Sant Miquel de una infraestructura viaria más adecuada a sus necesidades actuales.
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