El piso de 35 metros en Ibiza por 1.400 euros con "baño de las campanadas de 1976": "Corred, que vuela"
La creadora @le_petit_patito analiza en clave de humor un bajo exterior anunciado en Sant Antoni, en el que cocina, dormitorio, lavadora y zona de estar conviven en un mismo espacio
La dificultad para encontrar vivienda en Ibiza vuelve a quedar retratada, esta vez en clave de humor, a través de un vídeo publicado por la arquitecta @le_petit_patito. La creadora ha comentado un anuncio de un piso en Sant Antoni ofertado en idealista por 1.400 euros al mes. Según la información del anuncio, se trata de un bajo exterior de 35 metros cuadrados y sin ascensor.
El vídeo comienza con una revisión del salón, aunque la arquitecta advierte rápidamente de que la estancia funciona como un espacio compartido para varios usos. “Como veis, con vista en escorzo de las camas gemelas”, comenta al mostrar la zona principal de la vivienda, antes de concluir que se trata de un “monoambiente polivalente”.
Cocina, dormitorio y lavadora en el mismo espacio
Uno de los puntos que más llama la atención del análisis es la distribución de la vivienda. La cocina y el dormitorio aparecen integrados en la misma estancia, con la lavadora colocada junto a la cama. La arquitecta lo describe con ironía como una “cocina completamente equipada en estilo industrial”.
También bromea con la ausencia de una separación clara entre usos. Según señala, el “parámetro vertical” marca dónde empieza y termina la cocina, aunque esa división no se traslada al suelo, ya que las mismas baldosas se extienden por toda la estancia, tanto en la zona de dormir como en la de cocinar.
“No resulta demasiado cozy, pero no pasa nada”, añade la creadora en tono humorístico mientras repasa los elementos del inmueble.
“Sofá de campanadas de 1998” y baño de “campanadas de 1976”
El vídeo continúa con una revisión de otros detalles del piso. La arquitecta menciona unas sillas con “funcionalidad dividida” entre cocina y dormitorio, que servirían tanto para acumular ropa como trapos de cocina. También hace referencia a las colchas de estilo étnico, al “sofá de campanadas de 1998” y a unas paredes que define como de estilo 'El elogio de la sombra'.
Después, la creadora dibuja la planta de la estancia para explicar la distribución del piso y vuelve a incidir en la convivencia de usos dentro de un único ambiente. En la parte final del análisis, se detiene en el baño, al que atribuye un estilo de “campanadas de 1976”.
El vídeo termina con una frase que resume el tono de toda la publicación: “Corred, que vuela”.
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